31 godina od formiranja Prve tuzlanske brigade – nije izgubila nijedan borbeni položaj

Na poziv legitimnih organa vlasti 16. maja 1992 godine u tuzlanskom naselju Paša Bunar, okupilo se više od dvije hiljade dobrovoljaca iz Tuzle, formirajući Prvu tuzlansku brigadu.

Iako, slabo naoružani, pripadnici ove brigade uspjeli su se suprotstaviti daleko naoružanijem neprijatelju, a brigada je čuvena i po tome što nikada nije izgubila niti jedan borbeni položaj.

“ Dogodio se 15. maj a taj datum i svi postupci koje su neprijateljske snage radile tog dana govore u prilog tome da su imali namjeru okupirati Tuzli i dodijeliti joj sudbinu Bijeljine, Brčkog, Zvornika. Na sreću, Tuzla je bila spremna na odbranu i tog dana je odbranila i mogu reći dobrim dijelom Bosnu i Hercegovinu”, istakao je za RTV Slon Ekrem Šehović, komandant Prve tuzlanske brigade.



Prva tuzlanska brigada bila je garancija sigurnosti stanovništvu, a njeni pripadnici svoju borbenost dokazivali su na čak 12 ratišta.

“ To je prva brigada koja je osnovana u BiH u toku rata, to je brigada koja je odmah po osnivanju sa dijelom svojih jedinica išla u borbu. To je bila omladina koja je bila u trapericama i tenama, ali je imala hrabro srce i volju da odbrani ono za što smo se borili svi mi, a to je miran i normalan život”, rekao je u izjavi za RTV Slon Anđelko Makar, načelnik štaba II Korpusa ARBIH.

Kroz Prvu tuzlansku brigadu prošlo je oko 6.000 boraca, 240 ih je poginulo, a 1.380 ranjeno. Patriotizam i ljubav prema domovini bili su motiv za sve njih. Od ove godine napravljena je jedna sinergija stoga će se 16. maj obilježiti kao Dan tuzlanskih jedinica.

“ Jer u Tuzli se tada 16. i 17. maja formiralo više samostalnih jedinica koje su se kasnije formirale u brigade ali jedinstven slučaj u BiH da se na jednom mjestu odjednom formira brigada i to najjača brigada Armije Bosne i Hercegovine”, rekao je za RTV Slon Safet Husanović, pomoćnik komandanta Prva tuzlanske brigade.



“ Sve brigade obilježavaju formiranje dana tuzlanskih jedinica koji je određen za 16. maj. Najbitnije nam je da podsjetimo građane šta se događalo tih dana, da djeca ne zaborave jer ako oni zaborave mislim da nemamo svijetlu budućnost BiH. Moraju znati kako je formirana ova BiH i kroz koje muke i patnje smo prošli da to ostvarimo”, kazao je Ekrem Šehović, komandant Prve tuzlanske brigade.



Sa mjesta sa kojeg su krenuli u borbu, 31 godinu poslije, okupljeni borci polaganjem cvijeća obilježili su godišnjicu formiranja brigade prisjećajući se dana kada su se najbolji sinovi Tuzle odazvali na poziv Kriznog štaba Općine da brane svoje domove, Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu od agresora.