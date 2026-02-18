3G mreža odlazi u zaborav i u BiH

RTV SLON

U okviru unapređenja usluga BH Telecom mobilne mreže od 31. marta 2026. godine 3G tehnologija će se postepeno povlačiti iz upotrebe, a mobilne usluge oslanjat će se na savremeniju 4G+ mrežu BH Telecoma. Ova promjena dio je globalnog trenda, jer su mnoge zemlje već ugasile starije mobilne mreže.

Korisnici se o dinamici postepenog gašenja 3G mreže po regijama BiH mogu informisati besplatnim pozivom na broj 1444.

Šta to znači za korisnike?

Ako koristite stariju SIM karticu ili uređaj koji ne podržava 4G mrežu, nakon navedenog datuma možete imati poteškoće s pozivima, slanjem poruka i korištenjem mobilnog interneta. To može otežati komunikaciju s porodicom i prijateljima, naročito u hitnim situacijama ili tokom putovanja.

Kako biste nastavili koristiti mobilne usluge bez prekida, BH Telecom preporučuje da provjerite da li vaš telefon podržava 4G mrežu i na vrijeme zamijenite svoju SIM karticu za 4G USIM karticu u najbližoj poslovnici BH Telecoma.

Za korisnike s novijim uređajima dostupna je i eSIM opcija, koja omogućava korištenje mobilnih usluga bez fizičke kartice.

Zašto prelazak na 4G?

Prednosti 4G+ mreže BH Telecoma su brži i stabilniji internet, bolji kvalitet poziva, pouzdanija mreža, posebno u pokretu, tehnologija koju danas koristi većina evropskih zemalja, osnova za buduće tehnologije poput 5G mreže

Iskoristite akciju! Besplatno zamijenite SIM karticu!

U toku je super akcija „Besplatno SIM zamijeni i brzinu pokreni“ u periodu od 12. februara do 12. juna 2026. godine i svoju staru SIM karticu potpuno besplatno zamijenite za novu USIM karticu u najbližoj BH Telecom poslovnici. Uživajte u bržem i stabilnijem internetu na svom telefonu!

Zamijenite karticu na vrijeme i ostanite povezani s onima koji su vam najvažniji.

pročitajte i ovo

Istaknuto

BH Telecom: Hayat, BN, Izvorna, OTV Valentino i ITV se vraćaju...

BiH

Hayat, OTV Valentino i Izvorna TV u ponoć uklonjeni s platforme...

Vijesti

OBN ipak ostaje na platformi BH Telecoma

BiH

Saopštenje za javnost kablovskih operatera – TV HAYAT i prava korisnika

BiH

BH Telecom: Ovo nije političko, nego pravno i ekonomsko pitanje

BiH

BH Telecom: Reakcija na medijski istup, Sve pravne činjenice i odgovor...

BiH

Preminula supruga zločinca Radovana Karadžića, Ljiljana Karadžić

Tuzla i TK

Akcija policije u Tuzli, oduzeti droga, oružje i eksplozivna sredstva

Tuzla i TK

Počela distribucija ramazanskih paketa Udruženja Pomozi.ba na području TK

Vijesti

Predstavljen novi ciklus projekta “Odvažne i hrabre”, grantovi i mentorska podrška za poduzetnice u BiH

BiH

Završeni šesti dan protesta u Sarajevu, najavljeno novo okupljanje u subotu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]