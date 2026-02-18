3G mreža odlazi u zaborav i u BiH

U okviru unapređenja usluga BH Telecom mobilne mreže od 31. marta 2026. godine 3G tehnologija će se postepeno povlačiti iz upotrebe, a mobilne usluge oslanjat će se na savremeniju 4G+ mrežu BH Telecoma. Ova promjena dio je globalnog trenda, jer su mnoge zemlje već ugasile starije mobilne mreže.

Korisnici se o dinamici postepenog gašenja 3G mreže po regijama BiH mogu informisati besplatnim pozivom na broj 1444.

Šta to znači za korisnike?

Ako koristite stariju SIM karticu ili uređaj koji ne podržava 4G mrežu, nakon navedenog datuma možete imati poteškoće s pozivima, slanjem poruka i korištenjem mobilnog interneta. To može otežati komunikaciju s porodicom i prijateljima, naročito u hitnim situacijama ili tokom putovanja.

Kako biste nastavili koristiti mobilne usluge bez prekida, BH Telecom preporučuje da provjerite da li vaš telefon podržava 4G mrežu i na vrijeme zamijenite svoju SIM karticu za 4G USIM karticu u najbližoj poslovnici BH Telecoma.

Za korisnike s novijim uređajima dostupna je i eSIM opcija, koja omogućava korištenje mobilnih usluga bez fizičke kartice.

Zašto prelazak na 4G?

Prednosti 4G+ mreže BH Telecoma su brži i stabilniji internet, bolji kvalitet poziva, pouzdanija mreža, posebno u pokretu, tehnologija koju danas koristi većina evropskih zemalja, osnova za buduće tehnologije poput 5G mreže

Iskoristite akciju! Besplatno zamijenite SIM karticu!

U toku je super akcija „Besplatno SIM zamijeni i brzinu pokreni“ u periodu od 12. februara do 12. juna 2026. godine i svoju staru SIM karticu potpuno besplatno zamijenite za novu USIM karticu u najbližoj BH Telecom poslovnici. Uživajte u bržem i stabilnijem internetu na svom telefonu!

Zamijenite karticu na vrijeme i ostanite povezani s onima koji su vam najvažniji.