Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić podnio je ostavku na tu funkciju. U pismu upućenom članovima Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH, Bećiragić je naveo da je riječ o jednoj od najtežih odluka u njegovoj karijeri, ali da je do nje došao zbog zdravstvenih problema izazvanih stresom.

“Podnosim ostavku na mjesto selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tokom protekle tri godine mnogo toga sam nosio na svojim leđima, iz ljubavi prema državi i reprezentaciji. Ipak, stres tokom priprema i utakmica Eurobasketa ostavio je posljedice na moje zdravlje, a uskoro me očekuje i operacija”, naveo je Bećiragić.

Dodao je da će nastaviti raditi u klubu jer mu to predstavlja egzistenciju, ali da reprezentaciji mora reći zbogom. Istakao je da je u nacionalnom timu doživio i najveće radosti i najteže trenutke, te da je zdravlje sada na prvom mjestu.

“Vjerujem da me svi razumiju i da će moja odluka biti prihvaćena. Ostajem na raspolaganju svom nasljedniku i svim ljudima u bosanskohercegovačkoj košarci za svaki savjet i pomoć”, poručio je Adis Bećiragić.