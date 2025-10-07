Adis Bećiragić podnio ostavku na mjesto selektora košarkaške reprezentacije BiH

Nedžida Sprečaković
Adis Bećiragić podnio ostavku na mjesto selektora košarkaške reprezentacije BiH
Adis Bećiragić podnio ostavku na mjesto selektora košarkaške reprezentacije BiH

Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić podnio je ostavku na tu funkciju. U pismu upućenom članovima Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH, Bećiragić je naveo da je riječ o jednoj od najtežih odluka u njegovoj karijeri, ali da je do nje došao zbog zdravstvenih problema izazvanih stresom.

“Podnosim ostavku na mjesto selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tokom protekle tri godine mnogo toga sam nosio na svojim leđima, iz ljubavi prema državi i reprezentaciji. Ipak, stres tokom priprema i utakmica Eurobasketa ostavio je posljedice na moje zdravlje, a uskoro me očekuje i operacija”, naveo je Bećiragić.

Dodao je da će nastaviti raditi u klubu jer mu to predstavlja egzistenciju, ali da reprezentaciji mora reći zbogom. Istakao je da je u nacionalnom timu doživio i najveće radosti i najteže trenutke, te da je zdravlje sada na prvom mjestu.

“Vjerujem da me svi razumiju i da će moja odluka biti prihvaćena. Ostajem na raspolaganju svom nasljedniku i svim ljudima u bosanskohercegovačkoj košarci za svaki savjet i pomoć”, poručio je Adis Bećiragić.

