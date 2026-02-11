Ajšić i Hrustanović razgovarali o rasvjeti i obnovi općinske zgrade, dogovoreni naredni koraci

Ministrica prostornog uređenja i zaštite okoliša TK Anela Ajšić boravila je u radnoj posjeti Općini Čelić, gdje je održala sastanak sa općinskim načelnikom Admirom Hrustanovićem i njegovim saradnicima.

Tokom sastanka razgovarano je o realiziranim projektima koje je resorno ministarstvo podržalo na području općine. Poseban akcenat stavljen je na projekat proširenja energetski efikasne javne rasvjete, kao i na projekat unapređenja energetske efikasnosti administrativno-upravne zgrade Općine Čelić. Istaknuto je da realizacija ovih projekata doprinosi racionalnijem korištenju energije, smanjenju troškova i unapređenju kvaliteta usluga prema građanima.

Razmatrane su i planirane aktivnosti iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, te su definirani pravci buduće saradnje s ciljem nastavka ulaganja u projekte od značaja za lokalnu zajednicu u 2026.godini.

Općinski načelnik Admir Hrustanović zahvalio je ministrici na dosadašnjoj podršci, naglasivši važnost partnerskog odnosa i institucionalne saradnje. Ministrica je izrazila spremnost da Ministarstvo i u narednom periodu nastavi pružati podršku projektima koji doprinose održivom razvoju Općine Čelić.