Ministar privrede TK i načelnik Čelića najavili nove zajedničke projekte

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković posjetio je jučer Općinu Čelić kako bi obišao infrastrukturne projekte koji su realizovani uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva.

Izdvojivši izgradnju vrtića i autobusne stanice, ministar Duraković je kazao da je općina Čelić jedna od pet lokalnih zajednica u koje Vlada Tuzlanskog kantona ulaže kako bi postigla ravnomjeran razvoj na cijeloj teritoriji TK.

„Pored toga je bilo i drugih infrastrukturnih projekata, poput lokalnih puteva. Ali evo to sve treba da doprinese jednom ravnomjernom razvoju Tuzlanskog kantona. A posebno ističemo da su ovo pet jedinica lokalne samouprave kojima mi dodjeljujemo sredstvo putem Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave iz razloga da bi i njih podržali na način da oni mogu da imaju faktički jednake pristupe odnosno i da budu malo privilegovani u odnosu na oni razvijene općine. Evo ovo možemo ukazati da je jedan od boljih primjera na području Tuzlanskog kantona korišćenja tih sredstava i ulaganja u što značajnije infrastrukturne projekte od kojih koristi ima kompletna zajednica“, rekao je ministar Duraković.

Od 2022. do 2025. godine Općina Čelić je bila kontinuirani korisnik sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona, kako kroz Program finansiranja projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, tako i kroz Program „Podrška razvoju Kantona“. U tom su periodu Općini Čelić odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 1.996.708,75 KM, kojima je podržano ukupno sedam projekata. Među značajnijim objektima bila je izgradnja vrtića za koji je izdvojeno100.000 KM te zelena pijaca, finansirana u iznosu od 254.672,90 KM.

Načelnik Čelića Admir Hrustanović izrazio je zahvalnost Vladi TK i Ministarstvu privrede na podršci u realizaciji brojnih projekata.

„Mi smo u protekloj godini od Ministarstva dobili oko 560.000 KM, oko 400.000 KM za asfaltiranje lokalnih putova na području općine Čelić, te 145.000 KM za izgradnju autobusne stanice u Čeliću. U 2025. godini dobili smo oko 570.000 te 400.000 KM za asfaltiranje lokalnih putova i za završetak autobusne stanice“, rekao je načelnik Hrustanović istaknuvši da je riječ o prvoj autobusnoj stanici na području općine Čelić.

Dodijeljena sredstva bila su usmjerena na realizaciju projekata od strateškog značaja za lokalni razvoj, sa dominantnim fokusom na unapređenje saobraćajne i komunalne infrastrukture, ali i na razvoj javnih i tržišnih sadržaja. Kontinuitet podrške kroz više budžetskih godina ukazuje na stabilno učešće Općine Čelić u kantonalnim razvojnim programima, kao i na jasno definisane lokalne razvojne prioritete koji su prepoznati i podržani na kantonalnom nivou, rečeno je ovom prilikom.

Današnji sastanak također je bio prilika za prezentaciju planova i projekata koju će ova lokalna zajednica u saradnji sa Ministarstvom privede i Vladom Tuzlanskog kantona realizovati.