Federalni plan upravljanja otpadom: Čelić zainteresovan za učešće u mjerama i realizaciji

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder razgovarala je danas, u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu, sa načelnikom Općine Čelić Admirom Hrustanovićem i njegovim saradnicima. Ministrica je tokom sastanka informirana o trenutnom stanju upravljanja otpadom na području Čelića, te mogućnostima saradnje, posebno u oblasti sanacije postojeće općinske deponije.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma saopćeno je da je načelnik Hrustanović nakon predstavljanja Nacrta federalnog plana upravljanja otpadom izrazio interes za aktivno učešće u realizaciji mjera koje će proisteći iz ovog plana, a s ciljem iznalaženja održivih i dugoročnih rješenja. Nacrt plana je za područje Tuzlanskog i Posavskog kantona prošlog mjeseca prezentiran u Srebreniku.

Ministrica Pozder je na današnjem sastanku istakla očekivanje da će federalni budžet za 2026. godinu uskoro biti usvojen u Domu naroda Parlamenta BiH, čime će se otvoriti prostor za podršku ovogodišnjim projektima u razvoju turizma. Također je naglasila mogućnosti lokalnih zajednica da pokreću inicijative i za zaštićena područja.

– Efikasno upravljanje otpadom, zaštita okoliša i razvoj održivog turizma mogu se postići samo kroz koordiniranu saradnju svih nivoa vlasti. Samo tako inicijative i programi mogu biti stvarno efikasni, a građani u lokalnim zajednicama osjetiti konkretnu korist i podršku kroz projekte, što u konačnici podiže kvalitet života naših građana u lokalnim zajednicama. Raduje kada vidim da je lokalna zajednica proaktivna i da onda zajednički možemo puno bolje planirati i realizirati naše programe – kazala je ministrica Pozder.

Ovom prilikom razgovarano je i o potencijalima koje Čelić ima u pogledu razvoja turizma kroz zaštitu i uređenje na planini Majevici, ali i turističkim manifestacijama u ovoj lokalnoj zajednici koje promoviraju agroturizam.

– Ovaj sastanak potvrđuje opredijeljenost Federalnog ministarstva okoliša i turizma za jačanje saradnje sa lokalnim zajednicama s ciljem unapređenja upravljanja otpadom i razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini – poručili su iz Ministarstva.