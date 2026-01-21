Federalni plan upravljanja otpadom: Čelić zainteresovan za učešće u mjerama i realizaciji

Arnela Šiljković - Bojić

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder razgovarala je danas, u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu, sa načelnikom Općine Čelić Admirom Hrustanovićem i njegovim saradnicima. Ministrica je tokom sastanka informirana o trenutnom stanju upravljanja otpadom na području Čelića, te mogućnostima saradnje, posebno u oblasti sanacije postojeće općinske deponije.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma saopćeno je da je načelnik Hrustanović nakon predstavljanja Nacrta federalnog plana upravljanja otpadom izrazio interes za aktivno učešće u realizaciji mjera koje će proisteći iz ovog plana, a s ciljem iznalaženja održivih i dugoročnih rješenja. Nacrt plana je za područje Tuzlanskog i Posavskog kantona prošlog mjeseca prezentiran u Srebreniku.

Ministrica Pozder je na današnjem sastanku istakla očekivanje da će federalni budžet za 2026. godinu uskoro biti usvojen u Domu naroda Parlamenta BiH, čime će se otvoriti prostor za podršku ovogodišnjim projektima u razvoju turizma. Također je naglasila mogućnosti lokalnih zajednica da pokreću inicijative i za zaštićena područja.

– Efikasno upravljanje otpadom, zaštita okoliša i razvoj održivog turizma mogu se postići samo kroz koordiniranu saradnju svih nivoa vlasti. Samo tako inicijative i programi mogu biti stvarno efikasni, a građani u lokalnim zajednicama osjetiti konkretnu korist i podršku kroz projekte, što u konačnici podiže kvalitet života naših građana u lokalnim zajednicama. Raduje kada vidim da je lokalna zajednica proaktivna i da onda zajednički možemo puno bolje planirati i realizirati naše programe –  kazala je ministrica Pozder.

Ovom prilikom razgovarano je i o potencijalima koje Čelić ima u pogledu razvoja turizma kroz zaštitu i uređenje na planini Majevici, ali i turističkim manifestacijama u ovoj lokalnoj zajednici koje promoviraju agroturizam.

– Ovaj sastanak potvrđuje opredijeljenost Federalnog ministarstva okoliša i turizma za jačanje saradnje sa lokalnim zajednicama s ciljem unapređenja upravljanja otpadom i razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini – poručili su iz Ministarstva.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Pretresi u Čeliću: Oduzeto oružje, municija i trofeji divljači

Vijesti

Cijene vrtića u Čeliću rastu, u Tuzli traže rješenje

Vijesti

Čelićka jagoda: Ponos sjeveroistočne Bosne

Politika

Admir Hrustanović proglasio pobjedu u Čeliću

Istaknuto

Predložen pritvor za Mersada Čokića iz Čelića, osumnjičen za nasilje u...

Tuzla i TK

Porodično nasilje u Čeliću: Ukućanima prijetio ručnom bombom, uhapšena jedna osoba

BiH

Više stranaka će podržati Denisa Bećirovića kao kandidata za člana Predsjedništva BiH

BiH

Porez na dohodak i dobit: Porezna uprava FBiH podsjetila na obaveze i rokove

Tuzla i TK

Nova zabava za mališane ovog vikenda na tuzlanskom klizalištu

BiH

Provjeravaju se informacije o državljaninu BiH zarobljenom u Ukrajini

Tuzla i TK

RAOK Tuzla: Zabrinjava izostanak dijaloga o štrajku u pravosuđu u TK

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]