Akcija “Abstergo”: Uhapšeno 15 osoba zbog sumnje na mito pri vozačkim ispitima

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Ilustracija

U policijskoj akciji kodnog naziva „Abstergo“ uhapšeno je 15 osoba, a osumnjičeni su privedeni na kriminalističku obradu u Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo ranije je saopćilo da se istraga odnosi na više članova Komisije za polaganje vozačkih ispita, pomoćnika ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo zaduženog za oblast saobraćaja, te vlasnika jedne autoškole u Sarajevu.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni se dovode u vezu s uzimanjem mita od kandidata koji su polagali vozački ispit. Među uhapšenima je i Kemo Zilić, pomoćnik ministrice Naide Hote-Muminović i rukovodilac Sektora za saobraćaj i edukaciju.

Detalji akcije za sada nisu objavljeni, a iz Tužilaštva nije precizirano od koliko kandidata je navodno uziman novac, niti u kojim iznosima. Kako je ranije navedeno, akciji je prethodilo višemjesečno praćenje i dokumentovanje sumnjivih aktivnosti.

