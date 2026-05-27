Akcija „Cilj“: Nepismeni dobijali vozačke dozvole, osam osoba uhapšeno

U opsežnoj policijskoj akciji pod nazivom „Cilj“, provedenoj u utorak na području Novi Grad , Prijedor i Kostajnica , uhapšeno je osam osoba zbog sumnje u višegodišnje nezakonitosti povezane s polaganjem vozačkih ispita.

Kako je saopšteno iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, akciju su realizovali pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet, uz nadzor Republičkog javnog tužilaštva. Istovremeno su izvršeni pretresi na ukupno 13 lokacija.

Prema informacijama koje prenose mediji, među uhapšenima se nalaze Mladen Kulundžija, Andrea Kačar i Milenko Nedimović.

Istraga se vodi zbog sumnji da su tokom dužeg vremenskog perioda pojedini kandidati, uz novčane naknade, nezakonito sticali pravo na upravljanje motornim vozilima.

Iz policije navode da postoje indicije da su vlasnici pojedinih auto-škola zajedno s članovima ispitnih komisija omogućavali kandidatima prolazak na ispitima bez ispunjavanja zakonskih uslova. Na taj način, kako se sumnja, počinjena su krivična djela zloupotrebe službenog položaja, trgovine uticajem i djelovanja u okviru kriminalnog udruženja.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, desetine osoba su na ovaj način navodno stekle vozačke dozvole, a među njima su, prema navodima istražitelja, bile i osobe koje nisu ispunjavale zdravstvene uslove, nisu imale dovoljno znanja iz oblasti saobraćaja, dok se za pojedine sumnja i da nisu bile pismene.

Akcija je realizovana u saradnji sa Policijska uprava Prijedor i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.