Ako imate laminatne podove, ovih pet grešaka ih najbrže uništava

Laminatni podovi mogu trajati godinama i zadržati lijep izgled, ali samo ako se pravilno održavaju i ako se izbjegnu greške koje mnogi prave gotovo svakodnevno.

Brušenje je najveća greška kod laminata

Laminatni podovi imaju tanak zaštitni sloj koji nije predviđen za brušenje. Za razliku od masivnog drveta, svako brušenje oštećuje površinu i ostavlja pod bez zaštite. Kada se pojave dublje ogrebotine ili oštećenja, daleko je bolje zamijeniti pojedine panele nego pokušavati popravke koje dodatno narušavaju izgled.

Laminatni podovi izuzetno su osjetljivi na vlagu, čak i kratkotrajno zadržavanje vode može dovesti do bubrenja i deformacija. Prilikom čišćenja dovoljno je koristiti blago vlažnu krpu, a površinu odmah posušiti kako bi se spriječilo upijanje vlage u spojeve.

Jaka sredstva skidaju zaštitni sloj

Upotreba agresivnih sredstava za čišćenje česta je greška u domaćinstvima. Preparati s amonijakom, uljima ili abrazivnim česticama oštećuju završni sloj laminata i ostavljaju ga bez sjaja. Blagi rastvori, sapunica ili razrijeđeno sirće sasvim su dovoljni za redovno održavanje laminatnih podova.

Iako djeluje bezazleno, pogrešno usisavanje može ozbiljno oštetiti laminatne podove. Usisivači s rotirajućim četkama i tvrdim nastavcima mogu izgrebati površinu. Najbolje je koristiti nastavke namijenjene tvrdim podovima, bez rotirajućih dijelova.

Grubi alati uništavaju površinu

Čelična vuna, tvrde metle i grube četke mogu ostaviti trajna oštećenja na laminatu. Umjesto toga, preporučuju se mekane krpe i alati s nježnim vlaknima koji čiste površinu bez rizika od ogrebotina.

Dodatnu zaštitu laminatnih podova osiguravaju prostirke na ulazima, filcane podloge ispod namještaja i redovno, ali pažljivo održavanje.

Uz pravilnu njegu, laminatni podovi mogu godinama zadržati uredan izgled i funkcionalnost u svakom prostoru.