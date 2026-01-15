Jednobojni ili šareni tepih, šta je bolji izbor?

Tepisi nisu samo estetski dodatak domu, oni utiču na osjećaj topline, udobnosti i cjelokupan dojam prostora.

Ipak, dilema da li odabrati jednobojni ili šareni tepih sve je češća, naročito kod onih koji razmišljaju dugoročno, o uređenju prostora, ali i o eventualnoj prodaji nekretnine. Iako se na prvi pogled čini da je riječ isključivo o ukusu, praksa pokazuje da izbor tepiha može imati mnogo širi uticaj.

Jednobojni tepisi kao sigurna i dugoročna opcija

Jednobojni tepisi lakše se uklapaju u gotovo svaki enterijer i vizuelno čine prostor većim. Upravo zbog jednostavne forme i ujednačene boje, oni ne nameću stil, već dopuštaju da namještaj, zidovi i dekoracija dođu do izražaja.

U manjim prostorijama svjetlije nijanse mogu stvoriti osjećaj prozračnosti i dodatne svjetlosti, dok tamniji tonovi prostoru daju ozbiljnost i eleganciju.

Zbog univerzalnog izgleda, jednobojni tepisi rijetko izazivaju negativne reakcije. To ih čini posebno poželjnim u stanovima i kućama koje se pripremaju za prodaju, jer neutralan prostor potencijalnim kupcima ostavlja više prostora za lične ideje.

Uz to, savremeni materijali omogućavaju da i jednobojni tepisi budu otporni na fleke i svakodnevno habanje, bez gubitka estetske vrijednosti.

Šareni tepisi, vizuelni efekat koji nosi rizik

Tepisi sa šarama mogu djelovati atraktivno i dati prostoru karakter, ali često nose i određene nedostatke. Jak dezen ili upadljiv motiv lako može preuzeti pažnju i otežati usklađivanje ostatka enterijera.

Boje zidova, namještaj i detalji tada se biraju u skladu s tepihom, što smanjuje fleksibilnost pri preuređenju.

Još važnije, šareni tepisi ne odgovaraju svima. Upravo zbog toga mogu odbiti potencijalne kupce i prema mišljenju stručnjaka za nekretnine, čak sniziti tržišnu vrijednost doma.

Iako se ranije smatralo da bolje skrivaju mrlje i tragove korištenja, danas ta prednost više nije presudna, jer moderni jednobojni tepisi nude jednaku otpornost i lakše održavanje.

Zbog niže cijene, jednostavnijeg uklapanja i neutralnog izgleda, jednobojni tepisi se sve češće smatraju boljom investicijom za one koji žele dugoročno funkcionalan i privlačan prostor, bez rizika da će izbor podne obloge ograničiti buduće promjene ili uticati na vrijednost nekretnine.