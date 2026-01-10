Ako koristite digitalni toplomjer, ovo morate znati

Digitalni toplomjeri već godinama su standard u domovima i apotekama, ali mnogi im i dalje ne vjeruju, smatrajući da pokazuju nižu tjelesnu temperaturu u odnosu na stare živine toplomjere. Ljekari, međutim, ističu da u većini slučajeva problem nije u samom uređaju, već u načinu na koji se koristi.

Stručnjaci objašnjavaju da digitalni toplomjeri imaju osjetljivi senzor povezan s unutrašnjom pločom tankim metalnim provodnicima, kroz koje se dio toplote gubi tokom mjerenja. Ako toplomjer dodiruje tijelo samo vrhom, ne zagrijava se ravnomjerno, što može dovesti do nižih očitanja.

„Prilikom mjerenja temperature, digitalni toplomjer treba postaviti uz tijelo i čvrsto držati rukom, kako bi se zagrijavao cijeli uređaj, a ne samo dio sa senzorom. Što je zagrijavanje ravnomjernije, to je i očitanje preciznije“, objašnjavaju ljekari.

Mjerenje temperature uvijek treba obavljati na goloj koži, jer čak i tanka tkanina, poput majice ili pidžame, može uticati na rezultat i sniziti izmjerenu vrijednost. Također se preporučuje da se toplomjer prije uključivanja nekoliko minuta drži u ruci ili ispod pazuha, kako bi se njegovo kućište prilagodilo tjelesnoj temperaturi.

„Kada se mjerenje započne nakon toga, uređaj radi stabilnije i daje pouzdanije rezultate, uz manju potrošnju baterije“, navode ljekari.

Jedna od najčešćih grešaka, upozoravaju stručnjaci, jeste pogrešno tumačenje zvučnog signala. Signal ne znači da je mjerenje završeno, već samo da su prikupljeni prvi podaci.

„Za tačno očitanje, toplomjer treba ostaviti na istom mjestu još nekoliko minuta nakon zvučnog signala“, ističu stručnjaci.

Tek tada uređaj registruje stvarnu tjelesnu temperaturu, a ne prolaznu vrijednost s površine kože. Kada se digitalni toplomjer koristi na ovaj način, razlike u odnosu na živin toplomjer postaju gotovo neprimjetne, a uobičajena odstupanja nestaju.

Ljekari zaključuju da nije potrebno ponavljati mjerenje više puta ili se vraćati starim staklenim toplomjerima. Dovoljno je pravilno koristiti digitalni uređaj, jer nekoliko jednostavnih navika može značajno povećati tačnost mjerenja i povjerenje u rezultate.