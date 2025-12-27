Ako vam je teško hodati 10 hiljada koraka dnevno, probajte ovo

Hodanje je jedna od najjednostavnijih, najdostupnijih i najjeftinijih fizičkih aktivnosti, a istovremeno donosi brojne zdravstvene koristi. Redovno kretanje pozitivno utiče na zdravlje srca, regulaciju krvnog pritiska, opću kondiciju i raspoloženje. Ipak, često spominjani cilj od 10.000 koraka dnevno, koji podrazumijeva oko sat i po hodanja, za mnoge je teško ostvariv zbog ubrzanog tempa života i manjka slobodnog vremena. Naučnici sada predlažu drugačiji, vremenski efikasniji pristup, zasnovan na novijim istraživanjima, koji može poslužiti kao dobar početak za sve koji teško uklapaju vježbanje u svakodnevnicu, piše The Independent.

Vremenski efikasan plan hodanja

Predloženi plan je jednostavan i ne zahtijeva posebnu opremu. Svakog dana dovoljno je napraviti jednu ili dvije šetnje umjerenim, ali kontinuiranim tempom u trajanju od 10 do 15 minuta. Tokom šetnje preporučuje se ubaciti dva do četiri kraća intervala vrlo brzog hodanja, u trajanju od 30 do 60 sekundi. Kao zamjena za ubrzano hodanje mogu poslužiti i penjanje stepenicama ili hodanje uzbrdo, čime se dodatno povećava intenzitet aktivnosti.

Šta kažu istraživanja

Najveće zdravstvene koristi od fizičke aktivnosti ne ostvaruju vrhunski sportisti, već osobe koje se do tada gotovo uopće nisu kretale. Prelazak sa potpune neaktivnosti na bilo kakav oblik kretanja donosi najveći napredak za zdravlje. Upravo na tu populaciju fokusirana su istraživanja profesora Emmanuela Stamatakisa sa Univerziteta u Sydneyju, koji ističe da i kratke, ali redovne šetnje mogu imati značajan pozitivan efekat na organizam.