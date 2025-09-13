Alen Muhić: Šutnja definitivno boli, a istina jednostavno oslobađa

Autobiografsko djelo „Ja sam Alen“ autora Alena Muhića proteklih mjeseci predstavljeno je u nizu bosanskohercegovačkih gradova, među kojima su Goražde, Sarajevo, Travnik, Kakanj, Zenica, Tuzla i Visoko. Riječ je o knjizi snažne i nesvakidašnje tematike, jer Alen otvoreno piše o svom identitetu – djeteta rođenog iz ratnog silovanja.

Danas otac trojice sinova, Muhić kroz knjigu donosi potresnu priču o odrastanju u atmosferi stigme i šutnje. Njegovi zapisi, koje je godinama čuvao izvan javnosti, trebali su ostati privatni, no na savjet prijatelja i stručnjaka odlučio ih je objaviti kako bi pomogli drugoj djeci rođenoj iz ratnog silovanja, njihovim majkama, ali i onima koji se bave traumama i socijalnom inkluzijom.

„Pisao sam nekoliko godina sve dok spisi nisu došli u prave ruke koje su me posavjetovale da izađu u javnost kako bi pomogli i mojoj porodici i svoj drugoj djeci rođenoj iz ratnog silovanja, našim majkama, ljudima koji se bave traumama ove vrste i potrebne su im smjernice kako da pomognu djeci s preživljenim velikim teškoćama stigmatizacije, marginalizacije, šutnje i dugogodišnje nevidljivosti“, kaže autor.

Svaka promocija, ističe Muhić, donijela je posebnu emociju i osjećaj da se predrasude ruše.

„Presretan sam kada vidim da se ruše predrasude, kada se otvaraju srca i kada ljudi pokazuju empatiju i razumijevanje. Upravo ti trenuci mi daju motiv da nastavim, da idem tamo gdje je potrebno govoriti i dijeliti ovu priču jer mi smo kao narod spremni da suzbijemo tišinu i stigmu“, poručuje.

Nakon promocija održanih u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Visokom početkom septembra, Alen najavljuje i naredne susrete s publikom – 19. septembra u Mostaru i 7. novembra u Zagrebu.

Knjiga je namijenjena širokoj publici u BiH i izvan nje. Autor, danas odrastao i zreo čovjek, govori i o sopstvenom roditeljstvu i odnosu prema prošlosti. Prisjetio se trenutka kada je sina pitao zna li šta je rat, a on odgovorio „ne“ – što ga je obradovalo jer ga je uspio zaštititi od trauma, ali i zabrinulo jer zna da će mu jednog dana morati otkriti istinu o svom porijeklu.

Njegova poruka mladima koji tragaju za identitetom je jasna:

„Ne šutite, jer šutnja definitivno boli, a istina, koliko god teška i bolna, jednostavno – oslobađa“.

Zbog svoje borbe za prava djece rođene iz ratnih silovanja, Alen Muhić prošle godine dobio je nagradu u Norveškoj.

Štampanje i promociju knjige podržali su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo obrazovanja Bosanskopodrinjskog kantona te Udruženje „Zaboravljena djeca rata“.