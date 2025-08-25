Alen Viković uskoro ide na operaciju, prikupljena sredstva za liječenje

Alen Viković iz Tuzle, za čije liječenje je nedavno upućen apel javnosti, uskoro će otputovati na operaciju zahvaljujući prikupljenim sredstvima. Njegova supruga Selma Viković potvrdila je da su, uz pomoć dobrih ljudi, osigurani svi potrebni troškovi za liječenje u inostranstvu.

Operacija oba bubrega zakazana je za srijedu, a porodica izražava ogromnu zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj humanoj akciji.

„Zahvaljujemo se svima vama koji ste bili dio ove priče. Allah vam podario sve najbolje“, navela je Selma Viković u poruci upućenoj redakciji RTV Slon, te dodala da su im podrška i saosjećanje ljudi dali dodatnu snagu u najtežim trenucima.

Podsjećamo, Alen Viković iz Tuzle godinama se borio s teškim oblikom bubrežne bolesti. Njegova jedina nada bila je transplantacija koja se mora obaviti u Turskoj, a za koju su potrebna velika finansijska sredstva. Zahvaljujući brzoj reakciji zajednice, medija i brojnih građana, pomoć je stigla na vrijeme.

Alen sada ulazi u novu fazu borbe, fazu ozdravljenja.