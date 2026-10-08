Almir Badnjević ponovo među dva posto najutjecajnijih naučnika svijeta

Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), ponovo je uvršten među dva posto najutjecajnijih naučnika svijeta prema pokazateljima citiranosti i naučnog utjecaja. Badnjević se našao na obje Stanford–Elsevierove liste, koje obuhvataju rezultate tokom cjelokupne naučne karijere i utjecaj ostvaren u 2025. godini.

Najnovije izdanje liste objavljeno je 7. oktobra 2026. godine, na osnovu podataka iz međunarodne naučne baze Scopus. Rangiranje se zasniva na više pokazatelja, među kojima su broj citata, h-indeks i doprinos autora objavljenim naučnim radovima.

Badnjevićevo uvrštavanje na obje liste pokazuje da je njegov naučni rad prepoznat i kroz dugogodišnju karijeru i kroz rezultate iz posljednjeg posmatranog perioda.

Almir Badnjević dobio dva međunarodna priznanja u kratkom periodu

Ovo priznanje dolazi nekoliko sedmica nakon što je Badnjević izabran među 50 svjetskih lidera digitalne javne infrastrukture na listi „The DPI 50 – Leaders of Digital Public Infrastructure“ za 2026. godinu.

Listu je objavila međunarodna platforma Apolitical u saradnji s Global Future Councilom Svjetskog ekonomskog foruma za GovTech i digitalnu javnu infrastrukturu.

Prilikom izbora istaknuti su rezultati IDDEEA-e u razvoju digitalnog identiteta, elektronskih usluga povjerenja, sigurne razmjene podataka i povezivanja informacionih sistema institucija.

Dok se najnovije priznanje odnosi na naučni rad, izbor među lidere digitalne javne infrastrukture povezan je s njegovim profesionalnim angažmanom na razvoju digitalnih javnih usluga.

BiH prvi put uključena u evropsko tijelo za digitalnu interoperabilnost

Jedan od rezultata međunarodnog angažmana IDDEEA-e jeste uključivanje Bosne i Hercegovine u rad Interoperable Europe Boarda, evropskog tijela koje koordinira povezivanje digitalnih javnih usluga, registara i sistema za razmjenu podataka.

Bosna i Hercegovina je u februaru 2026. godine prvi put dobila status posmatrača u ovom tijelu, a predstavlja je direktor IDDEEA-e Almir Badnjević.

Učešće omogućava domaćim institucijama da budu uključene u stručne razgovore o razvoju standarda i povezivanju digitalnih sistema javne uprave u Evropi.

IDDEEA je uključena i u evropsku inicijativu WE BUILD, koja se bavi razvojem i primjenom evropskog digitalnog identiteta.

Više od 620.000 eura za jačanje cyber sigurnosti IDDEEA-e

Međunarodna saradnja Agencije rezultirala je i finansijskom podrškom za razvoj sigurnosti državne digitalne infrastrukture.

Vlada Kraljevine Španije osigurala je više od 620.000 eura za projekat jačanja cyber sigurnosti IDDEEA-e, čiju implementaciju provodi kompanija Deloitte Spain.

Sredstva su namijenjena unapređenju sigurnosti digitalnih sistema i jačanju stručnih kapaciteta Agencije.

Badnjević smatra da međunarodna priznanja imaju najveću vrijednost kada se kroz konkretne projekte i saradnju pretvore u korist za Bosnu i Hercegovinu.

„Ne želim da naš uspjeh mjerimo brojem sastanaka ili fotografija. Želim da ga mjerimo sredstvima koja smo osigurali, projektima koje smo realizovali i uslugama koje smo omogućili građanima“, izjavio je Badnjević.

Naglasio je da Bosna i Hercegovina ima stručnjake koji mogu ravnopravno učestvovati u međunarodnim procesima, ali da njihovo znanje i kontakte treba bolje koristiti za razvoj domaćih institucija.

„Ne želim da budemo samo oni koji preuzimaju tuđe tehnologije i prilagođavaju se odlukama koje su drugi donijeli. Želim da budemo prisutni kada se o tim tehnologijama razgovara, kada se razvijaju standardi i kada se otvaraju mogućnosti za nove projekte. Bosna i Hercegovina ne smije čekati da joj neko ustupi mjesto. Moramo ga zaslužiti znanjem, radom i rezultatima“, poručio je Badnjević.

Iz IDDEEA-e ističu da razvoj elektronskog identiteta, kvalifikovanog elektronskog potpisa, interoperabilnosti i sigurnih digitalnih usluga ostaje među prioritetima Agencije, uz nastavak međunarodne saradnje i uključivanja Bosne i Hercegovine u evropske digitalne projekte.