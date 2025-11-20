Američki zvaničnici izrazili podršku reformama u BiH na prijemu uoči Dana državnosti

Arnela Šiljković - Bojić

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je svečanom prijemu uoči Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koji je u Washingtonu organizovao ambasador BiH u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj.

Prijemu su prisustvovali i visoki američki zvaničnici, među kojima kongresmen Mike Turner, potpredsjedavajući Odbora za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine NATO-a, te zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Daniel J. Lawton.

Lawton je uime State Departmenta uputio čestitke povodom Dana državnosti, naglasivši kontinuiranu podršku SAD-a reformskim procesima u BiH.

Kongresmen Turner podsjetio je na predstojeću godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ističući njegovu trajnu važnost za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini.

Prisjetio se i svoje tadašnje uloge gradonačelnika Dejtona, grada u kojem je sporazum zaključen.

U svom obraćanju prisutnima, predsjedavajući Komšić podsjetio je da se ove godine obilježava 82. godišnjica obnove državnosti BiH, naglašavajući historijski značaj zasjedanja ZAVNOBiH-a i Deklaracije o pravima građana BiH iz Sanskog Mosta.

Istakao je da su temelji državnosti BiH zasnovani na principima jednakopravnosti naroda i građana, te da ti principi i danas predstavljaju putokaz ka izgradnji moderne, demokratske i inkluzivne države.

Komšić je upozorio na opasnosti zadržavanja postojećeg etničkog koncepta vlasti, koji, kako je rekao, generira tenzije i konflikte.

Kao alternativu, ponudio je viziju BiH kao demokratske države u kojoj su individualna ljudska prava ustavno zaštićena, a građani ravnopravni, što je, po njegovim riječima, preduslov za evropske i euroatlantske integracije.

– ZAVNOBiH je bio u našim rukama, Dejtonski sporazum u rukama stranaca. Vrijeme je da ponovo preuzmemo odgovornost za vlastitu budućnost – poručio je Komšić, zaključivši da je budućnost Bosne i Hercegovine u rukama njenih građana, saopćeno je iz Komšićevog kabineta.

