Američkim vojnicima u Njemačkoj preporučeno da hranu traže u javnim kuhinjama

Politički zastoj u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je doveo do zatvaranja savezne vlade, sada ima posljedice i za američke vojnike stacionirane u Njemačkoj. Zbog blokade budžeta i obustave isplata, mnogi vojnici i civilni zaposlenici privremeno su ostali bez redovnih plata, a američka vojska im je, kako prenosi njemački magazin Focus, preporučila da se obrate javnim kuhinjama i humanitarnim organizacijama.

Objava s preporukama bila je kratko dostupna na službenoj stranici vojne baze Bavarska (U.S. Army Garrison Bavaria), koja pokriva područja Garmiš-Partenkirhena, Grafenvöra, Hohenfelsa i Vilseka. U njoj se navodilo da vojska savjetuje vojnike i njihove porodice da iskoriste mogućnosti kratkoročnih pozajmica i hitne socijalne pomoći, a spominjale su se i banke hrane te inicijative poput Foodsharinga, koje višak hrane ostavljaju u javnim frižiderima dostupnim svima.

Nakon što je o ovom slučaju prvi izvijestio Euronews, a vijest se brzo proširila društvenim mrežama, objava je uklonjena. U naknadnom saopćenju američka vojska je objasnila da je spisak mjesta gdje se može potražiti pomoć bio namijenjen civilnim zaposlenicima, a ne aktivnim vojnicima. Međutim, kako navodi Focus, u prvobitnoj verziji objave pisalo je da „potrebiti mogu preuzeti svoje ‘kit bags’“, što je izraz koji se češće koristi među vojnicima nego civilima.

Američki vojnici inače primaju platu svake dvije sedmice, a do sada su, uprkos najdužem „shutdownu“ u historiji SAD-a, isplate vršene zahvaljujući privremenim preraspodjelama iz drugih budžetskih fondova. Međutim, prema podacima Euronewsa, posljednja isplata u oktobru bila je pokrivena alternativnim sredstvima, dok bi od 15. novembra isplate mogle potpuno prestati.

„Vojnici koji su spremni riskirati svoje živote uskoro možda neće dobijati platu“, upozorio je američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) u izjavi za CBS News.

Za razliku od vojnika, njemačka vlada je ranije reagovala i odlučila privremeno finansirati plate civilnih zaposlenika američke vojske u Njemačkoj, kako bi se izbjegli socijalni problemi i prekidi rada.

Politički sukob između republikanaca i demokrata oko usvajanja budžeta koji je paralizirao rad federalnih institucija traje već 38 dana i spada među najduže „shutdown“ periode u američkoj historiji.