Apel za pomoć: Ahmedu Kurtiću hitno potrebna operacija srca u Turskoj

Ahmedu Kurtiću život zavisi od hitne operacije srca u Turskoj. Za njega je Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel sa humanitarnim telefonskim brojem 17007 kojim donirate 2 KM.

Ahmedu su ljekari dijagnosticirali tešku aortnu stenozu – značajno suženje srčanog zaliska, a pored toga, ima i hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Zbog toga koristi terapiju i kisik 17 sati dnevno.

Prema mišljenju kardiologa i kardiohirurga on je životno ugrožen, a jedino rješenje je TAVI procedura – ugradnja aortnog zaliska, za koju ZZO ne snosi troškove, te mu je potrebno 20.000 EUR za zahvat u Turskoj.

Ahmed i njegova supruga su penzioneri, opterećeni kreditom i bez mogućnosti da sami plate operaciju. Ali zato smo tu mi – da zajedno spasimo život ovom divnom suprugu, ocu i dedi.

Pored poziva na telefonski broj, donacije su moguće i na našoj platformi www.pomoziba.org, te putem Paypala i bankovnih računa Udruženja.

