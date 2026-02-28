Astrolozi tvrde: S ovim horoskopskim znakovima brak može biti najveći izazov

Brak se na početku gotovo uvijek čini kao dobra odluka, ali odnos može krenuti nizbrdo ako partneri nisu onoliko kompatibilni koliko su u startu vjerovali. Prema mišljenju astrologa, i horoskopski znak može imati određenu ulogu u tome koliko će zajednica biti stabilna i dugotrajna, prenosi Best Life. Stručnjaci su izdvojili nekoliko znakova koji se, prema astrološkim tumačenjima, teže prilagođavaju bračnim obavezama.

Strijelac, od 22. novembra do 21. decembra

Strijelci su poznati po snažnoj potrebi za slobodom i istraživanjem. Upravo zbog toga im bračne obaveze ponekad mogu djelovati ograničavajuće. Astrologinja Raquel Rodriguez, osnivačica platforme Your Zodiac, ističe da osobe rođene u ovom znaku vole avanturu i dinamiku, te da klasični, ustaljeni model braka ne mora uvijek odgovarati njihovoj prirodi.

Ipak, to ne znači da Strijelci ne mogu imati uspješan brak. Ako pronađu partnera koji dijeli njihove životne vrijednosti i razumije njihovu potrebu za kretanjem i novim iskustvima, imaju potencijal izgraditi ispunjen i dinamičan odnos.

Djevica, od 23. augusta do 22. septembra

Djevice su poznate po analitičnosti i visoko postavljenim standardima, kako prema sebi, tako i prema drugima. Prema riječima Raquel Rodriguez, osobe rođene u ovom znaku sklone su detaljnom analiziranju i često su fokusirane na vlastite kriterije i očekivanja.

Problem u braku može nastati kada partner ne uspije ispuniti te visoke standarde. Djevice teško podnose situacije u kojima stvari nisu pod kontrolom ili ne funkcionišu onako kako su zamislile, što može stvoriti napetost i osjećaj nezadovoljstva u odnosu.

Škorpija, od 23. oktobra do 21. novembra

Škorpije su intenzivne, strastvene i odane, ali upravo ta snažna emocionalnost može predstavljati izazov u braku. Astrologinja i duhovna trenerica Tara Bennet iz Mediumchata navodi da osobe rođene u ovom znaku imaju izraženu potrebu za kontrolom i žele upravljati gotovo svakim aspektom bračnog života.

Uz to, sklone su ljubomori i sumnji, što može dovesti do čestih preispitivanja i zahtjeva za objašnjenjima. Prema njenim riječima, partner Škorpije mora biti spreman na potpunu otvorenost, jer tajne i prešućivanje teško prolaze u ovom odnosu.

Iako astrološka tumačenja ne mogu u potpunosti odrediti sudbinu jednog braka, stručnjaci ističu da razumijevanje vlastitih osobina i potreba može pomoći partnerima da bolje upravljaju izazovima u vezi.

