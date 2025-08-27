Bećiragić: Nurkić lider tima, protiv Kipra bez opuštanja

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra prvi meč na Eurobasketu protiv Kipra, a tim povodom medijima su se obratili selektor Adis Bećiragić i kapiten Miralem Halilović.

Selektor je istakao da je iza ekipe naporan put, ali i da su spremni da se predstave u što boljem svjetlu. „Grupa je izuzetno teška, ali želimo pokazati da vrijedimo. Iza nas je mnogo truda i ponosni smo što smo ovdje“, poručio je Bećiragić.

Kada je riječ o zdravstvenom stanju tima, problem predstavlja povreda Halilovića, koji će trenirati naredna dva do tri dana, nakon čega bi se trebao priključiti ekipi. Ostali igrači, uključujući i Amara Gegića, spremni su za nastup.

Govoreći o duelu sa Kiprom, Bećiragić je naglasio da u ovom takmičenju nema lakih mečeva. „Protivnika kojeg smo ranije pobijedili ne smijemo shvatiti olako. Svaka utakmica je novi izazov i moramo pristupiti maksimalno ozbiljno, uz poštovanje protivnika, ali i sebe“, kazao je selektor.

Posebno je pohvalio ulogu Jusufa Nurkića. „On je naš lider i po pitanju poentiranja i po pitanju utjecaja na tim. Napredovao je u protekle tri godine i njegova odgovornost će biti ogromna. Sretan sam što ga imamo“, rekao je Bećiragić.

Selektor se osvrnuo i na izostanke Džanana Muse i Anthonyja Castanede, istaknuvši da će ekipa morati prilagoditi igru. „Planirali smo da oni budu glavni kreatori, ali sada moramo pronaći način da nadoknadimo njihove poene i asistencije. To znači više igre s većom petorkom, agresivniju odbranu i promjenu stila. Mnogo će zavisiti i od Johna Robersona i njegovog trenutnog stanja“, objasnio je Bećiragić.

Meč Kipar – BiH igra se sutra od 17:15 sati.