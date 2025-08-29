Bećiragić: Sretni smo zbog pobjede, nadam se da nećemo ponoviti ovakve greške protiv Španije

Jasmina Ibrahimović

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić zadovoljan je nakon pobjede nad Kiprom na startu Eurobasketa. Ističe da je ekipa imala oscilacije u igri i napravila mnogo grešaka, ali da je na kraju najvažnija pobjeda.

– Pokazali smo dva lica. U nekim momentima smo igrali dobro, onako kako smo željeli, a u drugim izgubili kontrolu, promašivali šuteve za tri poena. Na kraju, ovo je Evropsko prvenstvo i svi mogu pobiijediti svakoga. Slavili smo i sretni smo zbog toga te se nadamo da nećemo u narednim utakmicama praviti ovakve greške – rekao je Bećiragić.

Kazao je da nije iznenađen igrom selekcije Gruzije koja je slavila protiv aktuelnog prvaka Evrope Španije, te da je i ranije upozoravao da se radi o kvalitetnom timu koji su mnogi u BiH podcjenjivali i protiv njih unaprijed upisali bodove.

– Gruzija je dobra ekipa sa dva NBA igrača i odličnim Amerikancem. Imaju možda kraći roster ali prvu petorku koja može igrati sa svima u Evropi. Ova naša grupa i večeras je pokazala da se ne može igrati bez dobre odbrane. Vidjećemo šta će biti protiv Španije, nadam se da će biti bolje i da ćemo biti konkurentni, sa ovakvim padovima teško da možemo, ali se nadam da se to neće desiti – dodao je selektor.

Pozvao je navijače da ih podrže i u narednim mečevima.

– Njihova podrška će biti naš šesti igrač. Imamo oscilacija u igri i zaista će nam trebati njihova podrška – zaključio je selektor bh tima.

Naredni meč BiH igra u subotu protiv Španije.

pročitajte i ovo

Vijesti

Prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana

Istaknuto

Danas u Tuzli Dan žalosti

Tuzla i TK

Tuzla servis: Jedna ulica bez vode, u toku sanacija kvara

BiH

OSCE: O ustavnom poretku i vladavini prava se ne pregovara

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo posljednji četvrtak u augustu?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]