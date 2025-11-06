Beograd: Državljanka BiH pokušala nožem ubiti policajca, ranjena i hospitalizirana

Više javno tužiteljstvo u Beogradu potvrdilo je da je dežurni tužitelj obavio uviđaj u Policijskoj postaji Savski venac, gdje je 24-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine pokušala nožem napasti policajca V. V.

Prema navodima iz saopćenja, incident se dogodio oko 4 sata ujutro, kada je osumnjičena M. A. došla na ulaz policijske postaje i započela raspravu s policajcem, zahtijevajući, kako je navela, da „policija ode u Cacilend“. Uočivši da djevojka ima nož, policajac je pozvao pojačanje, a po dolasku dežurne ekipe, M. A. ga je pokušala ubosti.

Policajac je istrčao iz stanice, a osumnjičena ga je pratila s nožem u ruci. Nakon što je više puta upozorio da se zaustavi, V. V. je iz službenog oružja ispalio nekoliko projektila u zrak i u pod, od kojih je jedan pogodio osumnjičenu u nogu.

M. A. je prebačena u Vojnomedicinsku akademiju na operaciju, gdje joj je dijagnosticirana teška tjelesna ozljeda – prostrjelna rana bedra. Bit će zadržana do 48 sati, jer postoji osnov sumnje da je počinila kazneno djelo pokušaja ubojstva.

Policijskom službeniku V. V. su konstatirane lakše tjelesne ozljede, nakon čega je pušten iz bolnice.

Istragom je utvrđeno da je M. A. ušla u Republiku Srbiju 29. septembra 2025. godine i da nema prijavljeno prebivalište.

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da je policajac postupio u skladu sa zakonom, navodi se u priopćenju Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu.