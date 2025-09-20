General Oružanih snaga BiH Knežević salutirao himni Srbije na paradi u Beogradu

Na današnjoj vojnoj paradi u Beogradu, koju je pratio veliki broj građana i zvanica, kamere su zabilježile prisustvo generalpukovnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Gojka Kneževića. Posebnu pažnju izazvao je trenutak kada je Knežević salutirao tokom izvođenja himne Srbije, iako je zakletvom obavezan samo na poštovanje himne Bosne i Hercegovine.

Na snimku se jasno vidi da je stajao neposredno iza predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Bratislava Gašića. Nije poznato da li je za njegovo prisustvo i postupak dato odobrenje Ministarstva odbrane BiH, s obzirom na to da je uniformu nosio s obilježjima države. (možete pogledati u videu ispod na minuti (10:27).



U javnosti se pojavila informacija da je ministar odbrane BiH Zukan Helez dao odobrenje za prisustvo, ali do trenutka objave nije stigla njegova zvanična potvrda. Kontroverze dodatno pojačava činjenica da su ranije upravo Helez i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavili prekid vojne saradnje sa Srbijom i slanje protestne note zbog poteza ministra Gašića, koji prilikom intoniranja himne BiH u Banjoj Luci nije ustao.

Parada se održava u trenutku političkih i sigurnosnih tenzija u regiji, a analitičari je vide kao pokušaj predsjednika Vučića da pokaže moć nakon višemjesečnih protesta u Srbiji. Uz Kneževića, događaju su prisustvovali i politički predstavnici iz Republike Srpske, među kojima Milorad Dodik, Željka Cvijanović i Nenad Stevandić.