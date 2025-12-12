Ni Beograd ove godine nema javni doček Nove godine

RTV SLON
Beograd ove godine nema javni doček Nove godine, potvrdio je gradonačelnik Aleksandar Šapić, navodeći da Grad Beograd neće organizovati ni doček Nove godine, niti doček Srpske nove godine. Odluka je donesena, kako je pojasnio, isključivo iz sigurnosnih razloga, uz procjenu da se u ovom trenutku ne mogu garantovati bezbjedni uslovi za masovna okupljanja.

Šapić je istakao da ne želi da preuzme rizik koji bi mogao ugroziti sigurnost građana, posebno djece i maloljetnika, koji su prethodnih godina u velikom broju prisustvovali organizovanim dočecima. Prema njegovim riječima, iskustva sa prošlogodišnjeg dočeka pokazala su da postoji realna opasnost od incidenata, zbog čega Grad ne želi ponovo dovoditi građane u situaciju da budu izloženi stresu ili potencijalnoj opasnosti.

Gradonačelnik je podsjetio da je tokom prošlogodišnjeg dočeka na Trgu Republike došlo do pokušaja probijanja zaštitnih barijera od strane jedne grupe ljudi, što je, iako bez težih posljedica, ocijenjeno kao ozbiljno upozorenje. Kako je naveo, bez obzira na motive tih osoba, Grad Beograd nije spreman da ponovo organizuje događaj koji nosi takav rizik.

Naglasio je da dok se ne steknu uslovi za, kako je rekao, normalno i sigurno organizovanje ovakvih manifestacija, Grad neće biti organizator novogodišnjih koncerata na otvorenom. Beograd ove godine nema javni doček Nove godine u formi na koju su građani navikli, sa centralnim koncertom i masovnim okupljanjem u centru grada.

Iako Beograd ove godine nema javni doček Nove godine, gradonačelnik je najavio da će tokom prazničnog perioda ipak biti organizovan veći broj manjih događaja i sadržaja na više lokacija, uključujući Trg Republike, prostor oko Hrama Svetog Save i Tašmajdanski park, bez klasičnog masovnog koncerta u novogodišnjoj noći.

