Prajd protestna šetnja danas u Beogradu pod sloganom „Za porodicu“

Prajd protestna šetnja danas u Beogradu biće održana pod sloganom „Za porodicu“, a okupljanje učesnika počinje u 16 sati u parku Manjež. Organizatori su ranije istakli da će ovogodišnji događaj imati protestni karakter, pa umjesto muzike planiraju pravljenje buke, kako bi ukazali na društvene probleme i poručili da ne žele da učestvuju u stvaranju privida normalnosti dok traju policijska brutalnost, politička hapšenja i potjernice za mladim aktivistima.

Zajednica LGBT+ u Srbiji i dalje insistira na zahtjevima za jednaka prava, jer, kako navode, država u proteklim godinama nije ispunila nijedan od njihovih zahtjeva. Pojedine organizacije i građani, nezadovoljni činjenicom da će šetnju obezbjeđivati policija za koju tvrde da je prethodnih mjeseci primjenjivala prekomjernu silu nad učesnicima protesta, najavili su da neće učestvovati na ovogodišnjem Prajdu.

Ruta kojom će se kretati povorka počinje u parku Manjež, nastavlja se kroz Nemanjinu, Slaviju, Beogradsku ulicu, pored Pravnog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra, Resavsku, Kralja Milana, Kneza Miloša, zatim ispred zgrade Vlade Srbije i vraća se do parka Manjež. Kod Pravnog fakulteta planirano je zaustavljanje i 16 minuta tišine, čime će se odati pošta žrtvama nedavnog pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, ali i svim žrtvama sistema u Srbiji, kako su naglasili organizatori.

Ulazi za učesnike Prajda biće otvoreni od 16 sati i zatvoreni u 17.30, nakon čega počinje šetnja. Kontrolni punktovi za ulazak nalaze se na nekoliko lokacija: raskrsnica Kralja Milana i Dobrinjske ulice (London), raskrsnica Kneza Miloša i Nemanjine kod zgrade Vlade Srbije, raskrsnica Beogradske i Krunske ulice, kao i raskrsnica Bulevara Oslobođenja i Birčaninove, kod autobuske okretnice.