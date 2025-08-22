Bez sankcija i pitanja o porijeklu: Građani RS mogu legalizovati vatreno oružje

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) pokrenulo je kampanju za legalizaciju ilegalnog vatrenog oružja u posjedu građana nezavisno o porijeklu.

Kampanja traje do 31. decembra 2025. godine pri čemu se oružje može registrirati u najbližoj policijskoj stanici.

Oružje će biti registrirano bez upita o porijeklu vatrenog oružja, ali i bez sankcija za ilegalno posjedovanje istog.

Kako navode iz MUP RS-a građanima će biti omogućeno da registriraju pištolje, revolvere, sportsko ili lovačko oružje.

Na ovaj način MUP RS nastoji upostaviti nadzor i monitoring kako ilegalnog tržišta tako i uspostaviti sistem kontrole vatrenog oružja u posjedu građana.