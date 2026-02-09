BH Telecom: Hayat, BN, Izvorna, OTV Valentino i ITV se vraćaju na platformu Moja TV!

Adin Jusufović
bh telecom
BH Telecom uputio je saopštenje u vezi povratka bosanskohercegovačkih TV kanala na ovu platformu, a koji su dio kompanije VIP Team United.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

BH Telecom je danas, putem kompanije VIP Team United, zaprimio pisanu saglasnost TV kuća Hayat, BN, Izvorna, OTV Valentino i ITV za ponovno uključivanje kanala na platformu Moja TV bez plaćanja naknade.

Navedenim dopisom je izvan svake sumnje data saglasnost BH Telecomu za nekomercijalnu distribuciju, čime su ispunjeni svi uslovi za ponovnu dostupnost programa navedenih televizijskih kuća korisnicima platforme Moja TV. Ovim je jasno potvrđeno da je cijeli slučaj imao isključivo pravnu, a ne političku pozadinu.

Podsjećamo javnost da je, u skladu s važećim zakonskim i regulatornim propisima, BH Telecom obavezan distribuirati domaće televizijske kanale s nacionalnom frekvencijom ukoliko se takvo emitovanje ne uvjetuje plaćanjem naknade.

Nakon što se ispune zakonski uslovi, odnosno nakon što BH Telecom od strane Regulatorne agencije za komunikacije zaprimi ažuriranu programsku listu, navedeni kanali će biti dostupni našim korisnicima.

Kompanija ostaje dosljedno posvećena transparentnom i zakonitom poslovanju, te kontinuiranoj saradnji sa svim domaćim televizijskim kućama, s ciljem zaštite interesa svojih pretplatnika.

pročitajte i ovo

BiH

Hayat, OTV Valentino i Izvorna TV u ponoć uklonjeni s platforme...

Vijesti

OBN ipak ostaje na platformi BH Telecoma

BiH

Saopštenje za javnost kablovskih operatera – TV HAYAT i prava korisnika

BiH

BH Telecom: Ovo nije političko, nego pravno i ekonomsko pitanje

BiH

BH Telecom: Reakcija na medijski istup, Sve pravne činjenice i odgovor...

Vijesti

BH Telecom pozvao TV kuće na pojašnjenje prava emitovanja

Vijesti

Potpisan sporazum o banjskom liječenju boraca za 2026. godinu

Istaknuto

Završena sanacija trotoara uz UKC Tuzla

BiH

Poljoprivrednici FBiH traže hitne mjere zbog krize u otkupu mlijeka, najavljuju blokade granica

BiH

Dodik najavio inicijativu za vraćanje dejtonskih nadležnosti Republici Srpskoj

Vijesti

Sindikat trgovine tvrdi da se radnicima prijeti zbog protesta: “Spiskovi se misteriozno gube”

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]