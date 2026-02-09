BH Telecom: Hayat, BN, Izvorna, OTV Valentino i ITV se vraćaju na platformu Moja TV!

BH Telecom uputio je saopštenje u vezi povratka bosanskohercegovačkih TV kanala na ovu platformu, a koji su dio kompanije VIP Team United.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

BH Telecom je danas, putem kompanije VIP Team United, zaprimio pisanu saglasnost TV kuća Hayat, BN, Izvorna, OTV Valentino i ITV za ponovno uključivanje kanala na platformu Moja TV bez plaćanja naknade.

Navedenim dopisom je izvan svake sumnje data saglasnost BH Telecomu za nekomercijalnu distribuciju, čime su ispunjeni svi uslovi za ponovnu dostupnost programa navedenih televizijskih kuća korisnicima platforme Moja TV. Ovim je jasno potvrđeno da je cijeli slučaj imao isključivo pravnu, a ne političku pozadinu.

Podsjećamo javnost da je, u skladu s važećim zakonskim i regulatornim propisima, BH Telecom obavezan distribuirati domaće televizijske kanale s nacionalnom frekvencijom ukoliko se takvo emitovanje ne uvjetuje plaćanjem naknade.

Nakon što se ispune zakonski uslovi, odnosno nakon što BH Telecom od strane Regulatorne agencije za komunikacije zaprimi ažuriranu programsku listu, navedeni kanali će biti dostupni našim korisnicima.

Kompanija ostaje dosljedno posvećena transparentnom i zakonitom poslovanju, te kontinuiranoj saradnji sa svim domaćim televizijskim kućama, s ciljem zaštite interesa svojih pretplatnika.