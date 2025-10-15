BH TELECOM: Konkurencijsko vijeće uslovno dopustilo sticanje kontrole and Telemach-om

Na današnjoj sjednici, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je Rješenje kojim se ocjenjuje uslovno dopuštenom koncentracija koja bi nastala stjecanjem direktne kontrole BH Telecom d.d. Sarajevo nad Telemach BH d.o.o. Sarajevo.

Odluka omogućava BH Telecomu sticanje prava na akviziciju kompanije Telemach u Bosni i Hercegovini, uz poštivanje određenih regulatornih uslova. Riječ je o važnom strateškom iskoraku u okviru dugoročnog plana rasta i razvoja BH Telecoma, koji potvrđuje povjerenje u stabilnost domaće telekomunikacijske industrije te njenu sposobnost da predvodi digitalni napredak zemlje.

U BH Telecomu izražavaju zahvalnost Konkurencijskom vijeću BiH na profesionalnom, transparentnom i temeljitom vođenju postupka, kao i svim partnerima i relevantnim institucijama koje su prepoznale strateški značaj ovog projekta za jačanje digitalne otpornosti i konkurentnosti Bosne i Hercegovine.

Kompanija ističe da će se o specifičnim uslovima navedenim u Rješenju očitovati po prijemu službene odluke Konkurencijskog vijeća, nakon čega će biti razmotreni naredni koraci. U predstojećem periodu BH Telecom ostaje posvećen saradnji sa svim relevantnim institucijama, dok će javnost biti pravovremeno informisana o svim aktivnostima vezanim za proces akvizicije.

Podsjećamo, zahtjev za odobrenje akvizicije podnesen je u januaru 2025. godine, nakon čega su sprovedene sve zakonom propisane procedure i analize. Dodatnu potvrdu strateške važnosti ovog poduhvata predstavlja i regulatorno odobrenje koje je BH Telecom dobio u Crnoj Gori u maju 2025. godine za akviziciju kompanije Telemach u toj državi.