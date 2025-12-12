BH Telecom pozvao korisnike da provjere SIM kartice ako planiraju putovanje zbog gašenja 2G i 3G mreža u svijetu

BH Telecom je obavijestio svoje korisnike da će u pojedinim zemljama doći do gašenja 2G i 3G mobilnih mreža, što može privremeno uticati na obavljanje govornih poziva u roamingu. Ova promjena odnosi se na zemlje Australija, Kanada, Sjedinjene Američke Države, Nizozemska, Island, Velika Britanija, Norveška, Japan, Grčka i Kina, gdje strani operatori postupno gase starije generacije mobilnih mreža.

Iz BH Telecoma pojašnjavaju da mobilni internet i dalje ostaje funkcionalan, što znači da će korisnici moći koristiti aplikacije Viber, WhatsApp, Messenger i druge internet servise za komunikaciju. Za normalno korištenje interneta u roamingu neophodno je imati USIM karticu, odnosno karticu koja podržava 4G ili LTE mrežu.

Korisnicima se savjetuje da na ekranu svog telefona provjere da li se prikazuje oznaka 4G+ na Android uređajima ili LTE na Apple telefonima, što potvrđuje kompatibilnost uređaja i kartice s novijim mrežama. U slučaju nejasnoća, dostupna je i korisnička podrška na broju 1444, gdje se može dobiti provjera i dodatne informacije.

BH Telecom je također naveo da korisnici koji još uvijek koriste starije SIM kartice mogu izvršiti njihovu besplatnu zamjenu do kraja godine u bilo kojem prodajnom mjestu ove kompanije u Bosni i Hercegovini. Iz kompanije naglašavaju da aktivno rade na osiguravanju kontinuiteta govornih usluga u zemljama u kojima dolazi do gašenja mreža.

Važno je istaći da ove promjene u inostranstvu ne utiču na usluge unutar Bosne i Hercegovine, gdje mobilna mreža BH Telecoma nastavlja funkcionisati bez ikakvih ograničenja.