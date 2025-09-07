BiH deklasirala San Marino i zadržala prvo mjesto u grupi

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Serravalleu u četvrtom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo savladala San Marino rezultatom 6:0.

Izabranici selektora BiH ostvarili su i četvrtu pobjedu te sa maksimalnim učinkom zadržali lidersku poziciju u svojoj grupi.

Od samog početka susreta bh. tim je kontrolisao igru i stvarao prilike, a do vodstva su stigli u 22. minuti kada je Benjamin Tahirović preciznim udarcem s distance savladao golmana Colomba. Nekoliko minuta ranije domaći su ostali s igračem manje jer je Golinucci zaradio crveni karton nakon što je faulirao Alajbegovića u izglednoj šansi za pogodak.

Do kraja prvog dijela BiH je nastavila s pritiskom, ali se rezultat nije mijenjao sve do 70. minute kada je kapiten Edin Džeko na asistenciju Memića pogodio iz neposredne blizine. Samo dvije minute kasnije Džeko je još jednom zatresao mrežu, ovaj put nakon sjajne akcije s Bajraktarevićem.

U završnici utakmice na listu strijelaca upisali su se i Baždar, Alajbegović te Mujakić, kojima su ovo bili prvi golovi u dresu reprezentacije.

Zahvaljujući mnogobrojnim navijačima, atmosfera na terenu i na tribinama je bila gotovo jednako dobra kao i da smo ovu utakmicu odigrali na domaćem terenu.

Nakon susreta kapiten Džeko oglasio se i na društvenim mrežama, podsjetivši da je svoj prvi pogodak u dresu BiH postigao prije 17 godina, dok njegov sadašnji saigrač Kerim Alajbegović još nije bio ni rođen. „Danas dijelimo teren i svjedočim njegovom debiju i pogotku, i to kakvom. Čestitam cijeloj ekipi na visokoj pobjedi, a posebno Tahiroviću, Baždaru, Alajbegoviću i Mujakiću na prvijencima“, napisao je Džeko uz poruku da pred ovom generacijom stoji svijetla budućnost.

Reprezentacija BiH u sjajnom raspoloženju ide u susret Austriji, a meč će biti odigran u utorak na Bilinom Polju u 18 i 45h.