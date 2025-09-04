Tri decenije nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina i dalje je jedna od minski najugroženijih zemalja u Evropi i među prvih deset u svijetu.

Prema podacima BHMAC-a s početka 2025. godine, više od 820 kvadratnih kilometara, odnosno 1,6 posto teritorije, i dalje je kontaminirano minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Procjenjuje se da na tim područjima živi oko 845.000 stanovnika.

Od rata do danas deminirano je 3.360 km², ali je još oko 180.000 mina prisutno širom zemlje. U proteklih 30 godina od mina i eksplozivnih sredstava stradalo je više od 8.400 ljudi, dok su u poslijeratnom periodu zabilježene 1.781 žrtve.

Samo prošle subote naselje Hodžići kod Doboja potresla je tragedija kada je devetnaestogodišnji Mehmed Hasanamidžić poginuo od mine dok je pokušavao vratiti stoku koja je zalutala u obilježeno minsko polje.

Iako je BiH članica Ottawske konvencije i rok za potpuno razminiranje prvobitno bio 2009. godine, on je produžavan više puta, posljednji put do marta 2027. godine. BHMAC je već najavio da ni ovaj rok neće biti ispoštovan.

Revidirana strategija predviđa da se godišnje čisti 75 km², a za period 2025–2026. planirano je deminiranje dodatnih 75 km² uz finansijsku podršku države, entiteta i međunarodnih donatora.

Evropska unija je do sada uložila više od 50 miliona eura u proces deminiranja i pomoć žrtvama mina, a trenutno finansira projekat vrijedan 10 miliona eura za čišćenje 70 km².

Međutim, revizije su ranije utvrdile nepravilnosti u radu BHMAC-a, uključujući izdavanje potvrda za deminirana područja na kojima su mine kasnije pronalažene.

BiH trenutno ima 22 akreditovane organizacije za protivminsko djelovanje, uključujući Oružane snage BiH, entitetske civilne zaštite i nevladine organizacije, dok BHMAC koordinira proces, ali se najveći dio njegovih tendera i dalje odnosi na logistiku i administraciju, a ne na konkretne radove na terenu.

Unatoč međunarodnoj podršci i uloženim stotinama miliona maraka, proces deminiranja u BiH i dalje se odvija presporo, a životima više od 800.000 ljudi i dalje prijeti opasnost od mina.