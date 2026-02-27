BiH večeras protiv Švicarske u Mejdanu, pobjeda imperativ u kvalifikacijama za SP

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u tuzlanskom Mejdanu dočekuje selekciju Švicarske u trećem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a pobjeda je imperativ nakon dva uvodna poraza od Turske i Srbije.

Bh. tim trenutno je na omjeru 0:2, baš kao i Švicarska, dok su Turska i Srbija na vrhu grupe sa po dvije pobjede, a tri prvoplasirane selekcije izborit će plasman u narednu fazu takmičenja.

Selektor Dario Gjergja poručio je da ekipa nema pravo na grešku.

„Nemamo prava na pogrešku jer sve ekipe igraju, napreduju i rade. Bez obzira na roster moramo biti na vrhunskom nivou. Kada su pripreme kratke, važan je mentalni segment, da je atmosfera dobra i da jedan drugog podržavamo“, kazao je Gjergja.

Reprezentacija će večeras biti oslabljena jer u sastavu neće biti Džanana Muse, Kenana Kamenjaša i Johna Robersona. Musa i Kamenjaš nisu dobili dozvolu kluba zbog obaveza u Euroligi, dok Roberson ima administrativne probleme. Očekuje se da Musa i Kamenjaš budu na raspolaganju za revanš protiv Švicarske koji je na rasporedu za tri dana.

Govoreći o protivniku, Gjergja je naglasio da Švicarska igra specifično i da se oslanja na brzinu i tranziciju.

„Prilično su atletski, njihov prioritet je kontranapad unutar osam do deset sekundi. Moramo biti pametni i ne dozvoliti tranzicijske poene“, dodao je selektor.

Reprezentativac Ajdin Penava ističe da je atmosfera u timu dobra i da će ekipa dati maksimum.

„Naše je da donesemo fokus, pratimo plan i iskoristimo publiku kao šestog igrača. Švicarska je brza i dinamična ekipa, a naše je da budemo koncentrisani i zaustavimo njihove tranzicije“, rekao je Penava.

Susret u Mejdanu počinje u 20 sati, a bh. reprezentaciji je potrebna pobjeda kako bi ostala u igri za jedno od tri mjesta koja vode u naredni krug kvalifikacija za Mundobasket.