Bingo objavio nove cijene goriva

Bingo je objavio nove, snižene cijene goriva na svojim benzinskim pumpama. Prema novom cjenovniku, cijena dizela BAS EN 590 (10 ppm) sada iznosi 2,19 KM po litru, dok je benzin BMB 95, BAS EN 228, 2,24 KM po litru. Cijena autoplina (LPG propan butan) iznosi 1,19 KM po litru.

Smanjenje cijena goriva uslijedilo je nakon pada cijene sirove nafte na svjetskom tržištu u proteklim sedmicama. Globalna tržišta bilježe stabilizaciju, a niže nabavne cijene omogućile su i domaćim distributerima da prilagode svoje maloprodajne cijene.

Očekuje se da će i druge benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini uskoro pratiti ovaj trend, što bi moglo dodatno olakšati troškove građana i prevoznika.