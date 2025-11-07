Blagi rast turizma u BiH: Strani gosti povećali dolaske, domaći turisti u blagom padu

Jasmina Ibrahimović
Turisti/Broj nocenja/Broj posjeta/ broj turista
Foto: Pexels/ Turisti u BiH

U periodu januar – septembar 2025. ove godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 1.537.517 posjeta, što je za 0,2 posto više u odnosu na isti period 2024. godine. Domaći turisti ostvarili su 1,5 posto posjeta manje u odnosu na isti period 2024. godine, dok su strani turisti ostvarili 0,9 posto posjeta više u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu januar – septembar 2025. turisti su ostvarili 3.223.287 noćenja, što je za 0,4 posto više u odnosu na isti period 2024. godine. Domaći turisti ostvarili su 0,2 posto noćenja manje u odnosu na isti period 2024. godine, dok je broj noćenja stranih turista viši za 0,6 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 28,5 posto dok je učešće stranih turista iznosilo 71,5 posto.

U strukturi noćenja stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske sa 12,9 posto, Srbije sa 10,7 posto, Turske sa 10,2 posto, Saudijske Arabije sa 6,7 posto, Slovenije sa 5,4 posto, Njemačke sa 4,4 posto, Kine sa 3,6 posto, te Sjedinjenih Američkih Država i Poljske sa po 3,4 posto, što zajedno čini 60,7 posto ukupnog broja noćenja. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su preostalih 39,3 posto noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,4 posto.

pročitajte i ovo

BiH

Turizam Federacije BiH: Strategija postoji, ali provedba koči razvoj

Vijesti

Saudijski turisti prednjače po broju noćenja u augustu u FBiH

Tuzla i TK

Vlada TK izdvojila 100.000 KM za podršku novoosnovanim firmama u turizmu...

Tuzla i TK

Dodijeljena sredstva za manifestacije i jačanje turističke infrastrukture u TK

Vijesti

Blagi pad turističkih posjeta u BiH tokom juna 2025. godine

Vijesti

Pogledajte šta je o Tuzli napisao Robert Dacešin

Sport

ŽFK Sloboda 2024 u subotu dočekuje Respekt Sarajevo u posljednjem kolu jesenjeg dijela prvenstva

Vijesti

Predsjednik VSTV-a BiH podnio zahtjev za izdavanje elektroničkog potpisa

Magazin

Koliko niske temperature utiču na sigurnost vaših guma?

Vijesti

Nakon požara u Domu penzionera Tuzla: Nadležni najavljuju provjere i mjere sigurnosti

Tuzla i TK

Džemila, Esad i Meliha: Priče o ljudskosti u noći tragedije

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]