Blagi rast turizma u BiH: Strani gosti povećali dolaske, domaći turisti u blagom padu

U periodu januar – septembar 2025. ove godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 1.537.517 posjeta, što je za 0,2 posto više u odnosu na isti period 2024. godine. Domaći turisti ostvarili su 1,5 posto posjeta manje u odnosu na isti period 2024. godine, dok su strani turisti ostvarili 0,9 posto posjeta više u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu januar – septembar 2025. turisti su ostvarili 3.223.287 noćenja, što je za 0,4 posto više u odnosu na isti period 2024. godine. Domaći turisti ostvarili su 0,2 posto noćenja manje u odnosu na isti period 2024. godine, dok je broj noćenja stranih turista viši za 0,6 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 28,5 posto dok je učešće stranih turista iznosilo 71,5 posto.

U strukturi noćenja stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske sa 12,9 posto, Srbije sa 10,7 posto, Turske sa 10,2 posto, Saudijske Arabije sa 6,7 posto, Slovenije sa 5,4 posto, Njemačke sa 4,4 posto, Kine sa 3,6 posto, te Sjedinjenih Američkih Država i Poljske sa po 3,4 posto, što zajedno čini 60,7 posto ukupnog broja noćenja. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su preostalih 39,3 posto noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,4 posto.