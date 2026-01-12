U novembru pad turističkih posjeta u BiH

U Bosni i Hercegovini je u novembru 2025. godine zabilježeno 121.450 turističkih posjeta, što predstavlja pad od 34,8 posto u odnosu na oktobar iste godine te smanjenje od 3,1 posto u poređenju s novembrom 2024, pokazuju podaci Agencija za statistiku BiH.

Turisti su tokom novembra ostvarili ukupno 249.706 noćenja, što je za 33,2 posto manje u odnosu na prethodni mjesec, dok je u poređenju s novembrom prošle godine zabilježen blagi rast od 0,3 posto. U ukupnoj strukturi noćenja, domaći turisti učestvovali su sa 37,6 posto, dok su strani turisti ostvarili 62,4 posto noćenja.

Broj noćenja domaćih turista smanjen je za 14,7 posto u odnosu na oktobar 2025, ali je u odnosu na novembar 2024. godine veći za 5,6 posto. Kod stranih turista zabilježen je znatno veći pad, jer je broj njihovih noćenja manji za 40,9 posto u odnosu na prethodni mjesec i za 2,6 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći broj noćenja stranih turista u novembru ostvarili su gosti iz Hrvatske s učešćem od 25,2 posto, zatim iz Srbije sa 12,3 posto, Turske sa devet posto i Slovenije sa 7,4 posto. Slijede turisti iz Crne Gore, Kine, Njemačke i Italije, a navedene zemlje zajedno čine 69,2 posto ukupnih noćenja stranih turista, dok preostalih 30,8 posto otpada na goste iz drugih zemalja.

Turistima je u novembru 2025. godine u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 19.953 sobe, apartmana i mjesta za kampiranje, s ukupnim kapacitetom od 44.926 kreveta. U odnosu na novembar 2024. godine, raspoloživost smještajnih jedinica bila je manja za 0,5 posto, dok je broj kreveta povećan za 2,9 posto.