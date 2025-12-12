Predstavljen digitalni turistički vodič „Otkrij Tuzlu”

Digitalni turistički vodič „Otkrij Tuzlu: Tvoj vodič za 3 dana avanture, kulture i zabave“, koji je realizovalo Udruženje PROSPERA uz podršku Grada Tuzle i Turističke zajednice Grada Tuzla pušten je u upotrebu. Vodič je namijenjen turistima, digitalnim nomadima, porodicama i svim posjetiocima koji žele brzo, jednostavno i vizualno privlačno upoznati Tuzlu.

Promocija grada

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, istakao je da ovaj projekt predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji i promociji grada.

„Vodič je kvalitetan iskorak u promociji svega što Tuzla nudi, ali sada u digitalnom obliku. On je samo prvi korak u dugoročnoj digitalnoj promociji grada. Nastavićemo aktivnosti koje jačaju sinergiju Gradske uprave i nevladinog sektora. Ovim projektom otvaramo Tuzlu prema regionu, Evropi i svijetu, s ciljem povećanja posjete gradu“, kazao je Lugavić.

Digitalni vodič sadrži preporuke prilagođene različitim tipovima posjetilaca i podijeljen je u dvije sekcije:

Za digitalne nomade, sekcija je koja sadrži prijedloge kako provesti tri dana u Tuzli kroz kulturu, gastronomiju i zabavu, dok sekcija Za porodice s malom djecom, sadrži preporuke aktivnosti i lokacija zanimljivih i djeci i odraslima.

Vodič je dostupan na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, kao i na engleskom, a pristupa mu se putem QR koda, što ga čini lako dostupnim svim posjetiocima.

Ovaj digitalni projekt potvrđuje Tuzlu kao moderan, otvoren i inovativan grad koji nastavlja ulagati u turističku ponudu i želi posjetiocima pružiti sadržaj zbog kojeg će Tuzlu doživjeti, istražiti i zavoljeti.