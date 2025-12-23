Objavljena preliminarna lista aplikanata za sufinansiranje turističkih manifestacija u TK

Nedžida Sprečaković
Vlada TK usvojila finansijski plan Službe za zapošljavanje i periodični izvještaj Budžeta
Foto: Ilustracija

Objavljena je preliminarna lista aplikanata po Javnom pozivu za sufinansiranje manifestacija koje imaju značaj za razvoj turizma Tuzlanskog kantona, a koji je raspisalo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

Na listi se nalaze aplikanti čiji su projekti ocijenjeni kao relevantni za unapređenje turističke ponude Tuzlanskog kantona, promociju lokalnih zajednica i jačanje kulturnih, sportskih i privrednih sadržaja koji doprinose razvoju turizma.

Preliminarna lista je informativnog karaktera, a aplikanti imaju mogućnost uvida u rezultate i daljnje postupanje u skladu sa uslovima Javnog poziva.

Preliminarnu listu aplikanata možete pogledati na OVOM LINKU.

