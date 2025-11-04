Bolji san uz partnera ili psa? Nauka ima zanimljive odgovore

Istraživanja pokazuju da muškarci koji spavaju pored svoje supruge imaju dublji i kvalitetniji san. Dijeljenje kreveta s voljenom osobom povećava nivo oksitocina – tzv. hormona povezivanja – koji smanjuje kortizol, hormon stresa, i podstiče smireno, ravnomjerno disanje i stabilan rad srca tokom noći.

Muškarci također navode da se osjećaju sigurnije, opuštenije i emocionalno smirenije kada spavaju uz svoju suprugu, što doprinosi boljem kvalitetu sna, dužim REM ciklusima i manjem broju buđenja tokom noći. Nauka potvrđuje – ljubav nije samo dobra za srce, već i za san.

S druge strane, jedno istraživanje sa Koledža Canisius pokazalo je da žene koje spavaju sa svojim psom imaju bolji san od onih koje dijele krevet s ljudskim partnerom. Psi su se pokazali kao manje ometajući, bolje usklađeni s ritmom spavanja i izvor snažnijeg osjećaja sigurnosti i udobnosti.

Za razliku od ljudskih partnera koji se često okreću, hrču ili nesvjesno pomjeraju tokom noći, psi pružaju mirno i predvidivo društvo, što dovodi do manje prekida sna i dubljeg odmora.

Zaključak nauke je jasan: za neke žene, idealan partner za san ima – četiri noge.