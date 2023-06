Četvorica učesnika ‘Puta mira i ljubavi’ stigli u Tuzlu

Abdulah Halilović, Suad Pašalić, Sabit Šišić i Bego Halilović, učesnici Marša “Put mira i ljubavi” koji je krenuo 9. aprila iz Den Haaga danas su uspješno stigli u Tuzlu. Planirano je da do 25. juna stignu u Nezuk, a učesnicima ovogodišnjeg “Marša mira” Nezuk – Potočari priključit će se 7. jula.

Prilikom dolaska u Tuzlu učesnici marša su zastali na Kapiji gdje su položili cvijeće i odali počast nevino ubijenoj tuzlanskoj mladosti u granatiranju sa položaja Vojske RS 25. maja 1995. godine.

– Kako se približava godišnjica sve više se bude uspomene. Uspio sam preživjeti marš smrti, a učestvovao sam i učestvovat ću na svakom ‘Maršu mira’ – kaže Bego Halilović.

Abdulah Halilović je jedan i od organizatora “Marša mira” od 2005. godine.

– Išao sam i na marševe Srebrenica – Vukovar, ali nikad nisam prepješačio oko 1.800 kilometara. Ostaje nam da dođemo do Nezuka i pripremimo se za najteži i najemotivniji dio puta do Potočara – kaže on.

Sabit Šišić iz Cazina krenuo je sa njima 9. aprila iz Den Haaga, baš kao i Suad Pašalić. Njih dvojica su nastanjena u Holandiji.

– Iz priča Bege i Abdulaha saznao sam kakvu su golgotu preživjeli. Idemo ovom trasom kako genocid ne bi bio zaboravljen i kako bi mladi saznali šta nam se to događalo u julu 1995. godine – kaže Sabit Šišić.

Nakon odmora u Tuzli učesnici Marša “Put mira i ljubavi” sutra ujutro krenut će ka Nezuku.

RTV Slon/Fena