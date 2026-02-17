Incident u Srebrenici, kod učenika pronađen spisak “za ubijanje”

Arnela Šiljković - Bojić
ubistvo

Osnovna škola u Srebrenici prijavila je policiji da je kod jednog učenika pronađen spisak djece za ubijanje, a informaciju su potvrdili iz Policijske uprave Zvornik za više bh. medija.

Iz policije navode da su zaprimili prijavu iz škole i da postupaju po tom slučaju, ali detalje nisu mogli saopćiti jer je riječ o maloljetnim osobama.

“Ne možemo davati više informacija s obzirom na to da su u pitanju maloljetnici”, rečeno je iz PU Zvornik.

Prema nezvaničnim navodima koji su objavljeni u medijima, riječ je o učeniku viših razreda. Nadležne službe provode dalje provjere i mjere iz svoje nadležnosti.

