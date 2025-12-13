Poremećaji na svjetskom tržištu, izazvani nepovoljnim vremenskim prilikama u ključnim proizvodnim regijama, doveli su do snažnog rasta cijena hrane, a najizraženiji udar osjetio se i na tržištu Bosne i Hercegovine, posebno kroz poskupljenje kafe i čokolade.

Upravo ove dvije namirnice, zajedno s junećim mesom i maslacem, bilježe najveći rast cijena u proteklih godinu dana, objavio je Večernji list BiH.

Skoro 30 KM cijena u septembru

Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijena kilograma mljevene kahve u septembru ove godine iznosila je 29,79 KM, dok je u istom mjesecu prošle godine za kilogram trebalo izdvojiti 19,92 KM, što jasno pokazuje razmjere poskupljenja.

Slična situacija je i s mliječnom čokoladom, čija je cijena po kilogramu u septembru ove godine dostigla 29,27 KM, dok je godinu ranije iznosila 22,45 KM.

Rast cijena mesa

Rast cijena nije zaobišao ni meso. Kilogram junećeg mesa bez kosti u septembru ove godine koštao je 25,30 KM, dok je godinu ranije bio 19,97 KM. Kontinuirano poskupljenje bilježi i maslac, koji se u septembru ove godine prodavao po cijeni od 33,12 KM po kilogramu, dok je u septembru 2024. godine njegova cijena iznosila 28,44 KM.

Uz mliječnu čokoladu, snažan rast cijena bilježi i čokolada za kuhanje. Već tokom 2024. godine njena cijena porasla je za 35,3 posto, a tokom 2025. godine taj trend se nastavio. Podaci iz Republike Hrvatske pokazuju da je čokolada za kuhanje u prvih devet mjeseci ove godine skuplja za čak 48 posto u odnosu na isti period prošle godine, dok je na godišnjem nivou zabilježen rast od 33 posto.

Rast zabilježen i kod drugih namirnica

Federalno ministarstvo trgovine navodi i rast cijena drugih osnovnih namirnica. Cijena kilograma hljeba povećana je sa 3,88 na 4,37 KM, tvrdog sira sa 17,70 na 19,24 KM, margarina sa 6,76 na 7,62 KM, dok je cijena litre ulja porasla sa 2,26 na 3,27 KM.

S druge strane, u odnosu na godinu ranije zabilježeno je pojeftinjenje mlijeka, koje je sa 2,30 KM po litru palo na 2,12 KM, kao i šećera, čija je cijena smanjena sa 1,91 na 1,73 KM po kilogramu.

Kontinuiran rast cijena hrane direktno se odražava na vrijednost sindikalne potrošačke korpe.

Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Bosni i Hercegovini, koju izračunava Savez samostalnih sindikata BiH, za oktobar 2025. godine iznosila je 3.312,40 KM, pri čemu najveći dio otpada upravo na troškove prehrane, čak 43,13 posto.

Podaci dodatno ukazuju na dubok jaz između troškova života i primanja građana. Prema Federalnom zavodu za statistiku, prosječna plata isplaćena u augustu 2025. godine iznosila je 1.595 KM, dok minimalna plata, prema važećoj odluci Vlade Federacije BiH, iznosi 1.000 KM.

To znači da prosječna plata pokriva svega 48,15 posto sindikalne potrošačke korpe, dok minimalna plata ne doseže ni trećinu minimalnih životnih troškova, odnosno 30,19 posto.

Sindikat upozorava da su ovakvi podaci egzistencijalno zabrinjavajući, naročito imajući u vidu kontinuiran rast cijena hrane, stanovanja i komunalnih usluga. Za poređenje, sindikalna potrošačka korpa u oktobru 2024. godine iznosila je 3.080,60 KM, što jasno pokazuje da je za samo godinu dana teret života za prosječnu porodicu dodatno otežan.