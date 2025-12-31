Cijene nafte stagniraju, od početka godine u padu oko 20 posto

Zbog zabrinutosti trgovaca da je ponuda na svjetskom tržištu veća od potražnje, cijene nafte prošle sedmice ostale su gotovo nepromijenjene, dok su od početka godine u padu oko 20 posto.

Na londonskom tržištu cijena barela porasla je prošle sedmice za 0,2 posto i iznosila je 60,64 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio za 0,1 posto, na 56,74 dolara.

U skraćenoj radnoj sedmici zbog božićnih praznika cijene nafte nisu bilježile veće oscilacije, s obzirom na to da se procjene odnosa ponude i potražnje nisu mijenjale. Međunarodna agencija za energiju procjenjuje da bi u 2026. godini ponuda mogla nadmašiti potražnju za gotovo četiri miliona barela dnevno.

Istovremeno, Organizacija zemalja izvoznica nafte i njeni partneri ove godine povećali su proizvodnju, ali rast najvećih svjetskih ekonomija slabiji je od očekivanja, što dodatno utiče na potražnju.

Prema ocjenama analitičara kompanije Aegis Hedging, jedinu kratkoročnu podršku cijenama u posljednjem periodu pružale su geopolitičke tenzije, poput američke blokade isporuka nafte iz Venecuele, ali su cijene i dalje pod pritiskom zbog viška ponude.

Dodatni pritisak na tržište dolazi i iz mogućnosti postizanja dogovora o prekidu ratnih dejstava između Rusije i Ukrajine, što bi moglo otvoriti prostor za povratak ruske nafte na svjetska tržišta.

Zbog svih ovih faktora, cijene nafte su od početka godine u snažnom padu. Na londonskom tržištu barel je trenutno jeftiniji za oko 19 posto, dok je na američkom tržištu pad oko 21 posto. Ukoliko se ovakav trend zadrži do kraja godine, riječ bi mogla biti o najvećem godišnjem padu cijena nafte još od 2020. godine.