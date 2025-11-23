CIK BiH: Kašnjenja na pojedinim biračkim mjestima uzrokovana vremenskim prilikama

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da pojedina biračka mjesta na području BiH nisu otvorena tačno u 7 sati, kako je planirano za početak prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Razlozi kašnjenja povezani su sa vremenskim prilikama, snježnim padavinama koje otežavaju pristup biračkim mjestima, te nestancima električne energije.

„Zbog otežane komunikacije Centralna izborna komisija BiH nema još potpunu informaciju sa svih biračkih mjesta. Centralna izborna komisija BiH je u stalnoj komunikaciji sa svim općinskim/gradskim izbornim komisijama sa ciljem praćenja stanja i adekvatnog i pravovremenog reagovanja“, naveli su iz CIK-a BiH.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održavaju se danas. Biračka mjesta otvorena su u 7 sati, a glasanje će trajati do 19 sati.

Odziv birača do 11:00 sati CIK će saopćiti u 12 sati, dok će prvi preliminarni rezultati biti objavljeni večeras u 23 sata.