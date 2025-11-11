CIK pokreće postupak protiv Milorada Dodika zbog fašističkog govora u Istočnom Sarajevu

Jasmina Ibrahimović
Dodik bez podrške i bez dijaloga
Milorad Dodik

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenut će postupak po službenoj dužnosti protiv Milorada Dodika zbog govora koji je održao sinoć u Istočnom Sarajevu, a koji je ocijenjen kao fašistički i pun mržnje. Tokom obraćanja, Dodik je vrijeđao muslimane nazivajući ih amebama i pozvao Srbe da spriječe, kako je rekao, “islamizaciju” Istočnog Sarajeva, tvrdeći da to mora ostati “srpski grad” jer “nismo isti narod”.

Na današnjem Kolegiju CIK-a odlučeno je da se otvori postupak, a uz to je jutros stigla i zvanična prijava protiv Dodika zbog govora mržnje. Prema zakonskim odredbama, CIK ima mogućnost da izrekne novčanu kaznu do 30.000 KM, ali i da ukloni ime kandidata s liste, a postoji i mogućnost da se poništi ovjera učešća SNSD-a na predstojećim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

U međuvremenu, Tužilaštvo BiH nije odgovorilo na upit medija da li je formiran predmet protiv Dodika zbog njegovog nastupa u Istočnom Sarajevu. Do sada nisu pokazali namjeru da reaguju, a eventualno saopštenje se očekuje krajem sedmice, iako ni to nije sigurno.

