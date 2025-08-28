CIK BiH raspisao prijevremene izbore za predsjednika RS-a 23. novembra

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske za 23. novembar 2025. godine, uz procijenjeni trošak od 6.490.000 KM. Na početku sjednice predložen je upravo ovaj datum, nakon čega je uslijedila rasprava članova CIK-a.

Željko Bakalar podržao je održavanje prijevremenih izbora i sam datum, istaknuvši da je sve u okviru zakonskih rokova, ali je upozorio da ograničavanje kandidature samo na kandidate iz reda srpskog naroda može biti diskriminirajuće prema Bošnjacima i Hrvatima, koji na redovnim izborima teoretski imaju pravo kandidature.

Jovan Kalaba podsjetio je na praksu iz vremena nakon smrti predsjednika RS-a Milana Jelića, kada su izbore takođe raspisali samo za kandidate iz reda srpskog naroda. Tada su žalbe zbog navodne diskriminacije bile odbijene, jer mandat potpredsjednicima iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda nije bio istekao.

Po njegovom mišljenju, uključivanje svih konstitutivnih naroda sada bi unijelo konfuziju među birače. Sličan stav iznio je i Vlado Rogić, uz ocjenu da bi takvo rješenje nekima omogućilo „duplu“ kampanju bez suštinskog utjecaja na ishod.

Ahmed Šantić naglasio je da već postoje izabrani bošnjački i hrvatski potpredsjednici te da bi eventualno uvrštavanje Bošnjaka i Hrvata u kandidaturu moglo dovesti do situacije u kojoj bi i predsjednik i potpredsjednik bili iz istog konstitutivnog naroda, što je protivno ustavu.

Vanja Prutina Bjelica kazala je da podržava kandidaturu ograničenu na Srbe, jer je mandat oduzet upravo Srbinu, ali je saglasna s ocjenom da u ovakvim situacijama postoji pravna praznina i da se treba voditi ciljem – popunjavanjem upražnjenog mjesta.

Predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić složila se s Bakalarom da ograničenje kandidature samo na Srbe zadire u slobodu izbora. Podsjetila je da je i u slučaju nakon smrti Milana Jelića zastupala stav da kandidatura treba biti omogućena svim nacionalnostima, te da se od tada zakonski okvir nije mijenjao.

Za raspisivanje izbora glasala su četiri člana, dvoje je bilo protiv, a jedan nije prisustvovao sjednici. Nakon toga usvojena je i Odluka o zaključivanju Centralnog biračkog spiska za ove izbore, kao i uputstva o procedurama za provođenje prijevremenih izbora.