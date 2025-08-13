CIK zaprimio žalbu Dodikovog advokata zbog oduzimanja mandata

Selma Jatić
Predsjednik RS
Foto: FENA

Centralna izborna komisija (CIK) potvrdila je za Detektor da je zaprimila žalbu pravnog tima Milorada Dodika na odluku o oduzimanju mandata predsjednika Republike Srpske.

Advokat Goran Bubić potvrdio je za agenciju Srna da je žalbu uputio u ime pravnog tima kao punomoćnik na odluku o prestanku mandata predsjednika RS-a izabranog na Općim izborima 2022. godine sa liste SNSD-a.

Iz CIK-a su naveli da će se po pravilima izjasniti u roku od dva dana ako utvrde da je žalba blagovremena, nakon čega će Sud BiH donijeti konačnu odluku.

Državni sud osudio je Dodika na godinu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika i izrekao mjeru zabrane vršenja dužnosti predsjednika RS-a u trajanju od šest godina, dok je Miloš Lukić oslobođen.

CIK je potom Dodiku oduzeo mandat, a on je najavio održavanje referenduma o funkciji koju obavlja i izjavio da ne namjerava napustiti dužnosti koje mu je narod dao.

Dodikova odbrana zatražila je od Ustavnog suda BiH odlaganje presude i zamjenu zatvorske kazne novčanom, što je potvrđeno za Detektor.

Detektor je ranije pisao da bi u slučaju da Dodik odbije da se povuče s funkcije mogla biti pokrenuta nova istraga za krivično djelo neizvršavanja odluka državnog organa.

pročitajte i ovo

Vijesti

Konzorcij logistike BiH od 1. septembra počinje proteste zbog neispunjenih zahtjeva

Istaknuto

Hitna reakcija zbog mogućeg zagađenja rijeke Une

Tuzla i TK

Tuzlak Sanjin Hodžić osvojio najviši vrh Kazahstana Khan Tengri

Vijesti

Helez odobrio angažman helikoptera OSBiH na gašenju požara u Crnoj Gori

Magazin

SAD odobrava kripto u penzionim fondovima, staking tokeni legalni

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]