Centralna izborna komisija (CIK) potvrdila je za Detektor da je zaprimila žalbu pravnog tima Milorada Dodika na odluku o oduzimanju mandata predsjednika Republike Srpske.

Advokat Goran Bubić potvrdio je za agenciju Srna da je žalbu uputio u ime pravnog tima kao punomoćnik na odluku o prestanku mandata predsjednika RS-a izabranog na Općim izborima 2022. godine sa liste SNSD-a.

Iz CIK-a su naveli da će se po pravilima izjasniti u roku od dva dana ako utvrde da je žalba blagovremena, nakon čega će Sud BiH donijeti konačnu odluku.

Državni sud osudio je Dodika na godinu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika i izrekao mjeru zabrane vršenja dužnosti predsjednika RS-a u trajanju od šest godina, dok je Miloš Lukić oslobođen.

CIK je potom Dodiku oduzeo mandat, a on je najavio održavanje referenduma o funkciji koju obavlja i izjavio da ne namjerava napustiti dužnosti koje mu je narod dao.

Dodikova odbrana zatražila je od Ustavnog suda BiH odlaganje presude i zamjenu zatvorske kazne novčanom, što je potvrđeno za Detektor.

Detektor je ranije pisao da bi u slučaju da Dodik odbije da se povuče s funkcije mogla biti pokrenuta nova istraga za krivično djelo neizvršavanja odluka državnog organa.