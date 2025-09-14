CMBEBIH 2025: Završena 6. Međunarodna naučno – poslovna konferencija 

U Sarajevu završena 6. Međunarodna naučno – poslovna konferencija CMBEBIH 2025 na kojoj je naglašena potreba povezivanja nauke, industrije i javnog sektora u Bosni i Hercegovini i regionu. Konferencija pod sloganom “Od nauke do biznisa (eng. From Science to Business)” okupila je domaće i međunarodne stručnjake, istraživače, predstavnike privrede i javni sektor s ciljem jačanja saradnje između akademskog i privrednog sektora.

NextGov: Digitalna transformacija u službi otvorene i inovativne uprave istakao je da se intenzivno radi na procesu digitalizacije u Bosni i Hercegovini. Posebno se ističe doprinos pet javnih ustanova koje su, kroz konkretne primjere, pokazale napredak i angažman u ovom segmentu. Predstavljeni su i planovi za blisku budućnost, koji dodatno potvrđuju posvećenost digitalnoj transformaciji. Država je već postavila solidne temelje uspostavom sistema kvalifikovanih elektronskih potpisa. Na osnovu toga, sada je na privatnom i javnom sektoru da napravi naredni korak – razvoj i primjenu elektronskih servisa.

Na OncoTrack Hackathon učestvovali su timovi iz Bosne i Hercegovine, Albanije i Mađarske. Pobjedu je odnio tim iz Mađarske, dok su drugo i treće mjesto pripala timovima iz BiH. Rezultati hakatona ne samo da odražavaju trenutni potencijal timova, već i ukazuju na važnost ulaganja u razvoj poduzetničkog mindseta i digitalnih vještina, posebno kod mladih inovatora širom regije.

Stručne edukacije za kompanije na temu digitalne i zelene transformacije su obuhvatile doprinjele su poboljšanju vještina za korištenje naprednih tehnologija poput vještačke inteligencije i naprednih računarskih resursa. U narednom periodu pet kompanija dobilo je priliku da radi sa certifikovanim ekspertima u razvoju vlastite strategije digitalne i zelene transformacije.

Na konferenciji su održane i dvije promocije knjiga: Informacioni sistem za upravljanje inventarom i održavanjem medicinskih uređaja (eng. Inventory and maintenance management information system for medical device) izdane od Svjetske zdravstvene organizacije i knjiga Forenzička genetika: Osnove i primjena.

Učesnici iz različitih zemalja i sektora doprinijeli su holističkom pristupu temama digitalne i zelene transformacije, inovacija u zdravstvu, preduzetništva i upravljanja znanjem.

Razmjena ideja, iskustava i praktičnih rješenja pokazala je da je povezanost i saradnja ključni preduslov za stvaranje održivog i konkurentnog društva. CMBEBIH 2025 još jednom je potvrdio svoj značaj kao platforma koja spaja naučna dostignuća s realnim potrebama društva i tržišta, kreirajući most između teorije i prakse – od nauke do biznisa.