Crveni križ grada Tuzla: Drugi krug podjele paketa do petka

Crveni križ grada Tuzla privodi kraju drugi krug podjele paketa za socijalno ugrožene kategorije, po Uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na području grada Tuzle pravo na prehrambeni paket ima 1019 građana koji imaju stalnu novčanu pomoć, kao i građani koji su dobili jednokratnu novčanu pomoć u Centru za socijalni rad Tuzla. Iako je do danas bio posljednji rok za podjelu paketa, zbog značajnog broja nepodijeljenih paketa rok je produžen do petka. Kako navode iz Crvenog križa najveći problem prilikom podjele paketa jesu kontakt podaci koje trebaju ažurirati.

“ Ostalo je nekih 100 lica koje ne možemo nikako da pronađemo i Centar za socijalni rad je stupio sa predsjednicima Savjeta u Mjesnim zajednicama i pokušavamo na neki način da privedemo to kraju. Nama je stalo da svaki korisnik dobije taj paket. Ukoliko mi do petka ne završimo tu podjelu prema spisku onda smo dobili odgovarajuća ovlaštenja da ako ostane nekoliko paketa mi možemo prema našim kriterijima to podijeliti licima koja se nalaze na spiskovima Crvenog križa koja nisu na takav način kategorisana. Apelujem na ljude da do petka to završe, od ponedjeljka će to skladište biti zatvoreno i mi ćemo na neki drugi način dijeliti te pakete jer je skladište zakupljeno za neki vremenski period”, kazao je Sead Hasić, sekretar Crvenog križa grada Tuzla.