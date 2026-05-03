Crveno-crni danas igraju važan meč u Banovićima

Fudbaleri Slobode danas igraju utakmicu 21. kola WWin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj će gostovati ekipi Budućnosti iz Banovića.

Susret je na rasporedu od 15 sati na Gradskom stadionu u Banovićima, uz direktan prijenos na MY TV.

Šef stručnog štaba, Adnan Hodžić je istakao da je ekipa tokom sedmice trenirala u uobičajenom ritmu, s ciljem da se nakon slabijeg izdanja u prethodnom kolu vrati prepoznatljivoj igri.

Prema njegovim riječima, Slobodu očekuje zahtjevan susret protiv ekipe koja ima kvalitet i tradiciju, posebno kada igra na domaćem terenu.

Sloboda u Banoviće putuje s jasnim ciljem, a to je povratak na pobjedničke staze.