Cvijanović: Vanjskopolitička nametanja su BiH pretvorila u zarobljenu državu

Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH, ocijenila je da su vanjskopolitička nametanja Bosnu i Hercegovinu godinama gurala “iz jedne krize u drugu”, te da su imala, kako je navela, pogubne posljedice po funkcionisanje države. U objavi na Instagramu poručila je da su takva nametanja bila “katastrofalna” i da su Bosnu i Hercegovinu “pretvorila u zarobljenu državu”.

“Krajnje je vrijeme da domaće institucije počnu funkcionisati u skladu s demokratskim principima”, navela je Cvijanović.

Cvijanović je, prema navodima iz objave, ponovo problematizirala nivo stranog intervencionizma u BiH, te istakla dilemu o mogućnosti prelaska “iz nečega što je potpuno vještačko” u “novu sferu dogovora”. “Smatram da bismo to trebali uraditi, ali nisam sigurna da postoji dovoljna politička svijest unutar BiH da se to zaista i desi”, poručila je.

Njene poruke dolaze u vrijeme pojačanih političkih tenzija i različitih tumačenja uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.